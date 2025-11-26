Hipoges saca a la venta 1000 activos con descuentos de hasta el 45% en su Black Friday inmobiliario

Hipoges lanza a la venta 1000 activos con descuentos - Hipoges

Madrid, 26 de noviembre de 2025.- Hipoges, servicer líder en Asset Management en el sur de Europa, ha lanzado al mercado una nueva campaña de Black Friday inmobiliario, que este año reúne cerca de 1000 activos de todas las tipologías. La promoción, activa hasta el próximo 1 de diciembre de 2025, ofrece descuentos de hasta el 45% en una amplia selección de inmuebles distribuidos por toda España

La promoción ofrece descuentos en viviendas, locales y terrenos en toda España.



Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha concentran la mayor parte de la oferta.



Por tipología, el 61% de los inmuebles incluidos en la campaña son residenciales, locales comerciales (18%), los suelos urbanos y rústicos (10%) y garajes (9%), entre otros. Esta amplia diversidad de activos permite tanto a particulares como a inversores y profesionales acceder a opciones adaptadas a diferentes necesidades, desde la compra de una primera vivienda o segunda residencia hasta oportunidades de inversión estratégica con alto potencial de rentabilidad.



Por ubicación, los activos se reparten por todo el territorio nacional, con mayor concentración en Cataluña (28%), Andalucía (17%), Castilla-La Mancha (10%), Comunidad Valenciana (9%) y Murcia (6%). La campaña también incorpora inmuebles en área norte y las islas, ampliando así las oportunidades a zonas con distintos perfiles de demanda y ofreciendo alternativas en costa, ciudad y entorno rural. Esta distribución diversa permite a los compradores acceder a activos en áreas con distintos niveles de desarrollo y potencial de revalorización.



Según Daniela Marchesano, Directora de Real Estate de Hipoges, "el objetivo de esta campaña es acercar oportunidades reales de inversión y vivienda a precios competitivos, adelantándonos al Black Friday tradicional y fomentando el dinamismo del mercado inmobiliario en el último trimestre del año". "Esta acción demuestra el apoyo a un mercado inmobiliario activo y en movimiento, promoviendo la inversión en condiciones competitivas".



Con esta iniciativa, Hipoges consolida su apuesta por dinamizar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a activos en condiciones preferentes, tanto para compradores particulares como para profesionales del sector.



Sobre Hipoges

Fundada en 2008, actualmente Hipoges es una plataforma de referencia en el sector de Asset Management con alrededor de 48.000 millones de euros en activos bajo gestión. Entre estos activos se incluyen hipotecas residenciales y adjudicados, préstamos promotor, préstamos de consumo sin garantía, préstamos Pymes y préstamos de grandes corporaciones con colateral de diversa tipología y facturas con la Administración. Además, Hipoges también ofrece asesoramiento en el proceso de valoración y compra, asesoramiento en diseño de procesos e implantación de herramientas de gestión, así como soluciones de gestión para activos diversos e inversión. Hipoges gestiona estas actividades gracias a un equipo de más de 1.800 personas en 4 países (España, Portugal, Grecia e Italia) y una avanzada plataforma tecnológica propia que permite establecer la estrategia óptima de trabajo en cada activo.

