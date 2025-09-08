(Información remitida por la empresa firmante)

- Hisense anuncia su tercer patrocinio de la Copa Mundial de la FIFA™ y presenta la tecnología RGB-MiniLED en IFA 2025

BERLIN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, anunció en IFA 2025 que continuará como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA™, reforzando su colaboración de larga data con la FIFA desde 2018.

Desde su primera colaboración con la FIFA en 2018, Hisense ha alcanzado varios hitos clave: la creación de la marca en la Copa Mundial de la FIFA 2018™, la colaboración en materia de contenido a través de FIFA+ en 2022, la integración de tecnología en las operaciones del VAR en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™ y, ahora, el próximo patrocinio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cada paso ha reforzado la presencia global de Hisense y su compromiso con la mejora de la experiencia de los aficionados.

Catherine Fang, vicepresidenta del Grupo Hisense, destacó que cada momento inolvidable comienza con la experiencia adecuada, y que Hisense busca ayudar a los aficionados a disfrutarlos al máximo. Explicó que, guiado por cuatro principios fundamentales: tecnología, orientación al usuario, servicio inteligente y valores culturales, Hisense revoluciona continuamente los límites de la visualización, desde HDR hasta televisores láser y la última tecnología RGB-MiniLED, ofreciendo una calidad de imagen sin precedentes. Este enfoque orientado al usuario garantiza experiencias inmersivas y personalizadas, haciendo que los fans se sientan parte de cada momento.

En IFA 2025, Hisense, creador del RGB-MiniLED, se basa en su debut en CES con el televisor RGB-MiniLED de 116 pulgadas, con mejoras que ofrecen colores más puros, mayor contraste y un brillo que supera al QD-OLED, reafirmando así su liderazgo en pantallas de nueva generación. Con esta visión, Romy Gai, director comercial de la FIFA, se hizo eco de esta opinión y explicó que la FIFA se asociará con Hisense para dar la bienvenida a la mejor tecnología de pantallas y ofrecer una Copa Mundial sin precedentes a miles de millones de aficionados en todo el mundo.

Con el torneo de 2026 programado para ser el primero que se celebre en tres naciones con 48 equipos, Hisense pretende transformar miles de millones de salas de estar en asientos de primera fila, asegurando que los aficionados de todo el mundo puedan experimentar el torneo como nunca antes y realmente ser dueños del momento.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2025). Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense se compromete con las colaboraciones deportivas globales para conectar con el público mundial.

