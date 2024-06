Hisense aumenta la emoción de la UEFA EURO 2024™ con zonas inmersivas para los aficionados

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 24 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, una marca global de electrodomésticos y electrónica de consumo, celebra su tercera asociación consecutiva con la UEFA European Championship™ mientras organiza una serie de actividades presenciales de participación para los aficionados mostrando su tecnología de visualización con experiencias de visualización elevadas para los aficionados de todo el mundo.

A medida que se intensifica la emoción por la UEFA EURO 2024™, los entusiastas del fútbol de todo el mundo se sumergen en la emoción del torneo. Hisense está a la vanguardia de la generación de este entusiasmo, habiendo lanzado oficialmente una serie de actividades in situ para los aficionados. Entre ellas se incluyen el Tour "BEYOND GLORY", la Fan Zone, la Campaña de Murales "BEYOND GLORY" y las Zonas de Exposición Comercial, que crearán un ambiente vibrante y atractivo en las ciudades sede del torneo.

Para crear una experiencia basada en escenarios para los electrodomésticos de Hisense, Hisense ha creado Hisense Fan Zones en Berlín y Múnich. Estas zonas cuentan con exposiciones de productos y juegos interactivos, como el laboratorio de entrenamiento de Hisense, la defensa de la portería, los pasos de baile de samba y el futbolín. Estas actividades encarnan la determinación de Hisense de "no conformarse nunca con el segundo puesto mundial".

Los visitantes también podrán experimentar el Hisense ULED TV U7N, el televisor oficial de la UEFA EURO 2024™ dentro de las Fan Zones. Para una experiencia deportiva realmente impresionante, el Mini LED ofrece la elegancia de la oscuridad real y un brillo estelar con un espectro expansivo que intensifica cada matiz. El modo de baja latencia automática y la frecuencia de actualización variable de 144 Hz siguen el ritmo incluso de la acción más intensa.

Las actividades de los fans de Hisense no solo mejoran la experiencia de visualización de la EURO 2024™, sino que también ponen de relieve la tecnología de vanguardia de la empresa y su compromiso de ofrecer soluciones de visualización de primer nivel. Según Omdia, Hisense ocupó el segundo puesto mundial en envíos de televisores y el primero en televisores de 100" tanto en 2023 como en el primer trimestre de 2024. En el mercado europeo, bastión de la UEFA European Championship™, los envíos de televisores Hisense aumentaron un 35,9% en el primer trimestre de este año, superando a la industria.

Acerca de Hisense

Hisense es una marca líder mundial de electrodomésticos y electrónica de consumo y socio oficial de la UEFA EURO 2024™. Según Omdia, Hisense ocupó el segundo puesto mundial en envíos de televisores y el primero en televisores de 100 pulgadas tanto en 2023 como en el primer trimestre de 2024. La empresa se ha expandido rápidamente para operar en más de 160 países y está especializada en artículos multimedia, electrodomésticos e información informática inteligente.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2445687/Hisense_Fan_Zone.jpg

