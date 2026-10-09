Hisense da vida a la Suite AI Companion mediante una cocina social

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 9 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, lleva su visión de "Innovar para una vida mejor" al corazón del hogar con la nueva serie PureSmart Duo: una gama de refrigeradores diseñada para convertirse en el centro inteligente de la cocina y que actualmente se está lanzando en los mercados de todo el mundo.

Partiendo de la suite AI Companion presentada en IFA 2026, Hisense amplía su visión de la IA más allá de los electrodomésticos para crear experiencias conectadas en todo el hogar. A través de la plataforma ConnectLife, la serie PureSmart Duo integra a las personas, los electrodomésticos y las experiencias, haciendo que la IA forme parte natural de la vida cotidiana.

Esta visión cobra vida gracias al concepto Social Kitchen de Hisense, donde la tecnología transforma la cocina en un punto de encuentro y conexión. Más allá de facilitar simplemente la preparación de alimentos, la suite AI Companion integra la cocina, el entretenimiento y la comunicación, creando oportunidades para que familias y amigos compartan tiempo en este espacio.

Un refrigerador de cuatro puertas de la serie PureSmart Duo combina 611 litros de capacidad de almacenamiento con una pantalla inteligente de 21 pulgadas, además de funciones diseñadas para facilitar la cocina diaria, el entretenimiento y la interacción en la cocina. Su sistema integrado de agua y hielo ofrece hielo en forma de media luna, hielo picado y agua purificada mediante luz ultravioleta con una tasa de esterilización del 99,9%, lo que permite servir bebidas fácilmente en cualquier ocasión. El entretenimiento también tiene su lugar aquí: es posible transmitir programas a través de la plataforma VIDDA, ver televisión en directo o reproducir música en la pantalla de 21 pulgadas mientras se cocina, se come o se descansa; así, nunca se perderá el gol decisivo ni el final de temporada a mitad de una receta.

Los fines de semana, las familias pueden elegir una receta en conjunto mientras los electrodomésticos conectados simplifican la preparación. Durante las reuniones, el refrigerador se convierte en un punto de encuentro social: los invitados pueden utilizar la función Beverage Master en la pantalla inteligente para elegir sus bebidas favoritas y seguir las instrucciones paso a paso para prepararlas juntos, permitiendo que los anfitriones pasen menos tiempo gestionando la cocina y más tiempo disfrutando de la compañía de los demás.

Para Hisense, AI Companion Suite representa algo más que simples electrodomésticos inteligentes. Se trata de crear vínculos más cercanos a través de la tecnología, convirtiendo la cocina en un espacio donde las personas se reúnen de forma natural.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder reconocido mundialmente en electrodomésticos y electrónica de consumo con operaciones en más de 180 países, y se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones de TI inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el puesto número 1 a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026H1). Como origen de RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, Hisense está comprometido con asociaciones deportivas globales como una forma de conectarse con audiencias de todo el mundo.