Hisense impulsa una silenciosa revolución ecológica en el entretenimiento doméstico

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 28 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, está impulsando la innovación en eficiencia energética en toda la industria, a medida que la sostenibilidad se convierte en una parte cada vez más importante de la tecnología cotidiana.

Cada año, durante la Hora del Planeta, millones de hogares en todo el mundo apagan sus luces durante sesenta minutos. Sin embargo, una historia de sostenibilidad igualmente importante podría estar desarrollándose en las pantallas que permanecen encendidas. A medida que los dispositivos electrónicos domésticos desempeñan un papel más importante en la vida cotidiana, mejorar la eficiencia energética se ha convertido en un objetivo clave de la innovación.

Para Hisense, la tecnología más sostenible comienza mucho antes de que un televisor llegue a la sala de estar. En 2025, la fábrica de Hisense Hitachi en Huangdao fue reconocida por el Foro Económico Mundial (FEM) como el primer referente mundial en sostenibilidad en el sector VRF, demostrando cómo la producción impulsada por IA permite una fabricación más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Aprovechando este logro, la fábrica de Hisense Visual Technology en Qingdao fue reconocida por el FEM como referente en orientación al cliente, convirtiéndose en la primera y única fábrica con esta distinción en la industria televisiva mundial.

Estos dos reconocimientos reflejan un cambio más amplio en la red de fabricación de Hisense hacia la sostenibilidad y la excelencia operativa, una base que se extiende naturalmente a su línea de televisores de 2026. Los últimos modelos de Hisense muestran innovaciones de ahorro energético tanto en el hardware como en las funciones inteligentes. La próxima serie UR9, cuyo lanzamiento mundial está previsto para abril, introduce mandos a distancia con energía solar en regiones como Europa y Australia, mientras que el sensor de luz adaptativo y los modos de ahorro de energía ajustan el brillo y el consumo eléctrico, ayudando a los usuarios a gestionar la electricidad de forma más eficiente.

Hisense también extiende su enfoque de sostenibilidad más allá del producto en sí. Su embalaje Eco-care utiliza madera y fibras con certificación FSC 100%, procedentes de bosques gestionados de forma responsable, lo que reduce el impacto ambiental durante todo el proceso de producción y entrega en Europa.

Hisense también está impulsando la evaluación ambiental a nivel de producto, y el proyector láser C3 está siendo sometido a un análisis del ciclo de vida (ACV) y a la verificación de la huella de carbono del producto (PCF) por parte de SGS, lo que respalda una evaluación transparente del impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida del producto.

Muchas mejoras medioambientales se están produciendo discretamente, gracias a avances de ingeniería que optimizan la eficiencia, reducen los residuos y prolongan la vida útil de los productos sin alterar la experiencia de las personas con la tecnología. Para Hisense, esto refleja su visión de "Innovar para una vida mejor", desarrollando tecnología que mejora el entretenimiento a la vez que reduce progresivamente su impacto ambiental.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2025). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

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