Hisense lanza PX4 Pro, llevando la experiencia del cine profesional a tu hogar

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, ha dado a conocer hoy PX4 Pro, un nuevo cine láser TriChroma diseñado para integrar la gran pantalla en la vida cotidiana. Con tamaños de proyección de 80 a 200 pulgadas, ofrece entretenimiento inmersivo para películas, deportes y videojuegos, desde la visualización diurna hasta las sesiones nocturnas.

La clave de esta experiencia reside en la capacidad de llevar la magnitud y el impacto del cine al hogar. Con 3.500 lúmenes ANSI, PX4 Pro ofrece imágenes brillantes y vívidas con la claridad y el impacto visual necesarios para una experiencia de pantalla grande verdaderamente inmersiva.

Impulsado por el motor láser digital LPU™ 3.0, PX4 Pro proporciona una cobertura de color del 118 % BT.2020, reproduciendo una gama más amplia de colores intensos y realistas para que los usuarios puedan apreciar más tonalidades y matices tal como los concibieron los creadores de contenido. Su exclusiva tecnología Dynamic Grayscale y la lente Iris mejorada revelan detalles en escenas oscuras y contenido HDR, aportando mayor profundidad y realismo a cada fotograma.

PX4 Pro no solo reemplaza un televisor para ver películas, sino que redefine las posibilidades de un proyector, desde la visualización a plena luz del día hasta los videojuegos competitivos. Se trata del primer TriChroma Laser Cinema del mundo que cuenta con la certificación FreeSync™ Premium, que ofrece el rendimiento fluido y con gran capacidad de respuesta que los jugadores esperan en la gran pantalla, con una latencia ultrabaja de 1 ms, una frecuencia de actualización de 240 Hz en 2K, VRR y Dolby Vision Gaming. Gracias a Xbox Cloud Gaming, que llegará con una futura actualización de VIDAA, los usuarios también podrán disfrutar de los grandes éxitos de taquilla sin necesidad de una consola.

Una gran noche de cine es mucho más que una imagen grande. Abarca el poder sumergirse en la historia, ver los colores tal como fueron concebidos y captar detalles que hacen que cada escena se sienta real. Con PX4 Pro, esa sensación puede extenderse más allá de la noche de cine: desde deportes diurnos y entretenimiento familiar hasta juegos inmersivos, ofreciendo más formas de integrar la gran pantalla en la vida cotidiana.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en el año 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 180 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026T1). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

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