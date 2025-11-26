Hisense lidera el mercado mundial de televisores láser y de 100 pulgadas en el tercer trimestre de 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, ha vuelto a ocupar el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más, con una cuota de ventas del 56,6%, y en el segmento de televisores láser, con una cuota de ventas del 68,9%, en el tercer trimestre de 2025, según los últimos datos publicados por Omdia. Este resultado reafirma el liderazgo de Hisense en la industria, impulsado por la innovación continua y un profundo conocimiento de las necesidades del consumidor.

Como el origen del RGB MiniLED, Hisense continúa estableciendo nuevos estándares en la tecnología de pantallas de gran tamaño. Con el respaldo de un sólido equipo de I+D independiente, la tecnología RGB MiniLED de Hisense ofrece colores auténticos y vívidos como nunca antes, con un brillo y una precisión extraordinarios que dan vida a cada escena con un realismo asombroso y una profundidad emocional. Estas innovaciones van más allá del color y la calidad de imagen, humanizando la tecnología, convirtiendo cada momento de ver, compartir y relajarse en una experiencia más rica y emocionalmente conectada para las familias de todo el mundo.

Hisense sigue liderando el mercado de televisores láser, como lo demuestran los últimos resultados del UST Projector Showdown 2025. El Hisense L9Q se alzó con el primer puesto en Uso Mixto, Cine Dedicado y Calidad de Imagen General, mientras que el PX3-PRO obtuvo el primer puesto como Mejor Valor y también obtuvo una alta puntuación en rendimiento de imagen.

Gracias a la colaboración con Devialet, el L9Q ofrece una experiencia de cine en casa de lujo con una proyección de hasta 200 pulgadas, 5.000 lúmenes ANSI, una relación de contraste de 5.000:1 y certificaciones IMAX Enhanced y Dolby Vision, llevando el cine a casa.

Desde la tecnología hasta el mercado, Hisense continúa liderando la evolución de la industria hacia una mayor calidad e innovación. Al dominar las tecnologías clave y transformarlas en productos que elevan los estándares globales del entretenimiento en el hogar, Hisense no solo está cambiando lo que la gente ve, sino también cómo el mundo visualiza el futuro de las pantallas.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países, especializado en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-T3 2025). Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometido con las asociaciones deportivas globales como una forma de conectarse con audiencias de todo el mundo.

