Hisense liderará una evolución de pantallas centradas en el ser humano en CES 2026

QINGDAO, China, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, llegará a CES 2026 con su lema global "Innovando para una vida más brillante", presentando un futuro donde la innovación en pantallas se define por un enfoque más centrado en el ser humano. Para Hisense, este lema refleja un compromiso constante con el diseño de tecnologías que mejoran la vida cotidiana, haciendo que las pantallas sean más naturales de ver, más sostenibles de usar y más atractivas emocionalmente en el hogar.

Esta visión se basará en la última evolución de RGB MiniLED de Hisense. La verdadera actualización de la tecnología ofrecerá un rendimiento de color de vanguardia con una mayor comodidad visual y una mayor eficiencia energética. Como el origen de RGB MiniLED, Hisense está repensando el motor de la luz desde su origen, guiando a la industria hacia una nueva era de pantallas, a la vez que continúa superando los límites tecnológicos.

Más allá de la tecnología de pantallas, Hisense también presentará sus últimos electrodomésticos con inteligencia artificial e innovaciones de ingeniería de última generación, ilustrando cómo los sistemas inteligentes y conectados moldearán el futuro de la vida moderna. Estas innovaciones reflejan la convicción holística de Hisense de que una vida más brillante no se crea con productos aislados, sino con un ecosistema diseñado en torno a las necesidades humanas reales.

Con "Innovando para una vida más brillante", Hisense demostrará en CES que el futuro de las pantallas estará diseñado primero para las personas, y que la nueva era de la excelencia en pantallas comenzará con la innovación RGB MiniLED.

Conferencia de prensaFecha y horas: Lunes, 5 de enero de 2026 - 10:00 AM PSTLocalización: South Convention Center, South Seas Ballroom F, Las Vegas, NV

Expositor de Hisense en CES Fechas: 6–9 de enero de 2026Localización: Expositor #17704, Central Hall, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, NV

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-T3 2025). Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense se compromete con las colaboraciones deportivas globales para conectar con el público mundial.

