Hisense presenta avances revolucionarios en pantallas RGB-MiniLED en IFA 2025

-Hisense presenta avances revolucionarios en pantallas RGB-MiniLED e innovaciones en sonido envolvente en IFA 2025

BERLÍN, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, se presenta en IFA 2025 con el lema 'AI Your Life' (La IA en tu vida), mostrando sus innovaciones en entretenimiento audiovisual de alta gama.

En el centro de la exposición, el televisor RGB-MiniLED de 116 pulgadas UX, el más grande del mundo, ofrece una imagen verdaderamente cinematográfica, con colores puros y gradientes ultra suaves. Como creadora de la tecnología RGB-MiniLED, Hisense ha sido pionera en un nuevo enfoque para el control preciso de la luz y el color. Este avance aprovecha la atenuación local avanzada, la precisión de alto bit y un brillo máximo de hasta 8.000 nits, al tiempo que reproduce el 100% de la gama de colores BT.2020 para garantizar transiciones realistas, colores vivos y una claridad extraordinaria.

Gracias al procesador más avanzado de Hisense, el Hi-View AI Engine X, el atenuado local evoluciona desde el control del brillo hasta el control integrado de la luz y el color. Mezcla dinámicamente el rojo, el verde y el azul, sincronizando la retroiluminación y el panel con un color y un brillo ultraprecisos. Los fotogramas se optimizan en tiempo real para la imagen, el sonido y la configuración. El sistema de sonido envolvente 6.2.2 CineStage X, diseñado en colaboración con la Opéra de Paris | Devialet, añade un audio cinematográfico de 360 grados. Para los jugadores, el 116UX ofrece el modo de juego Ultra de 165 Hz con VRR nativo para una experiencia de juego ultrafluida y con gran capacidad de respuesta.

En IFA, Hisense se asoció con Dolby para presentar la primera demostración pública mundial de Dolby Vision 2, una tecnología de última generación que ofrece experiencias visuales excepcionales a través de la inteligencia de contenidos, los detalles cinematográficos y la conciencia ambiental. Está previsto que Dolby Vision 2 llegue primero a los televisores RGB-MiniLED de Hisense a través de una actualización OTA, lo que supone un hito en su colaboración. Estos televisores estarán equipados con MediaTek Pentonic 800.

En cuanto al audio doméstico, el sistema de sonido HT SATURN, ajustado por Devialet y equipado con sincronización Hi-Concerto, se combina con los televisores Hisense para ofrecer un sonido envolvente 4.1.2 con Dolby Atmos, DTS:X y sonido envolvente virtual.

En la zona AI Cinema, Hisense amplía su solución de cine en casa TriChroma Laser con el L9Q. Con 5.000 lúmenes ANSI y un contraste de 5.000:1, ofrece imágenes vívidas con negros profundos y detalles nítidos, incluso en espacios luminosos. Los tamaños de proyección van de 80" a 200", con compatibilidad con IMAX Enhanced y Dolby Vision para una inmersión de calidad cinematográfica. En colaboración con la Opéra de Paris, Devialet transforma los televisores Hisense en obras maestras acústicas.

El miniproyector láser C2 Ultra proyecta hasta 300 pulgadas, transformando cualquier habitación en un cine o una sala de juegos. Diseñado para Xbox, ofrece una latencia ultrabaja y una proyección vibrante para los amantes de los videojuegos y el cine.

Las innovaciones láser de Hisense obtienen los primeros honores de la industria. El PT1 y el M2 Pro son los primeros proyectores láser del mundo con certificación SGS Low Visual Fatigue, con puntuaciones WVF de 2,98 y 2,86, ambas por debajo de la media de la industria, que es de 4. El PT1 también cuenta con la certificación SGS Carbon Footprint. Esto refleja el compromiso de Hisense con el cuidado de la salud y la sostenibilidad.

Desde pantallas inteligentes hasta sonido envolvente y juegos, la presencia de Hisense en la IFA 2025 demuestra su paso a la era del estilo de vida impulsado por la inteligencia artificial. Estas innovaciones redefinen la forma en que la tecnología mejora las experiencias cotidianas, ayudando a las personas a disfrutar de los momentos. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense acerca a los aficionados a sus pasiones. Liderando con inteligencia y empatía, Hisense permite a los usuarios ser dueños del momento.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es una empresa líder mundialmente reconocida en electrodomésticos y electrónica de consumo con operaciones en más de 160 países, especializada en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023-H12025). Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense se compromete con las asociaciones deportivas globales como una forma de conectar con el público de todo el mundo.

