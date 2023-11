Hisense presenta la campaña "Deals That Go BEYOND" para la temporada de vacaciones

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 17 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- ¿Está buscando una oferta para el Black Friday y el Cyber Monday? Con la próxima temporada navideña, Hisense, la corporación mundial de electrodomésticos y electrónica de consumo, lanzó "Deals That Go BEYOND", su campaña de fin de año a principios de este mes, ofreciendo a los consumidores la oportunidad de comprar productos a un precio especial y elevando el entretenimiento en el hogar para unas vacaciones más extraordinarias.

Esta temporada navideña, Hisense ofrece entretenimiento en el hogar de primer nivel a un precio por tiempo limitado, iniciando una serie de ventas especiales para la temporada navideña. El Hisense Mini-led TV U7K cuenta con tamaños de hasta 100 pulgadas y ofrece imágenes increíblemente detalladas, realistas y vívidas. Su panel actualizado cuenta con Game Mode Pro de 144 Hz que proporciona imágenes fluidas y una experiencia de juego ganadora. Por otro lado, el Hisense Laser TV L9 con tecnología TriChroma Laser, Dolby Atmos y HDR ofrece una experiencia cinematográfica en casa. Mejorado por una pantalla que rechaza la luz ambiental para evitar el lavado, también minimiza la fatiga visual. Esto subraya el compromiso de Hisense con la tecnología innovadora que prioriza la comodidad y el bienestar del espectador.

Además de las reconocidas series de televisión, los productos de alta calidad de Hisense pueden ayudar a mejorar el espíritu navideño, particularmente a través de sus electrodomésticos inteligentes y confiables. Por ejemplo, los refrigeradores Hisense Pureflat son ideales para el gran festín navideño, ya que cuentan con una zona MyFreshChoice que cambia perfectamente entre las temperaturas del refrigerador y del congelador, satisfaciendo todas las necesidades de la familia para un festín, con solo tocar un botón. Esta adaptabilidad proporciona espacio adicional para los productos congelados antes del gran día y un amplio espacio para almacenar las sobras.

Bajo el tema de la campaña "Ofertas que van MÁS ALLÁ", Hisense presenta un descuento en línea y fuera de línea incomparable en toda su gama de productos de alta calidad, incluidos refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados, electrodomésticos de cocina y SDA. Esta amplia oferta no se limita sólo a lo básico; también incluye productos de alta gama, que incluyen televisores con funciones para mejorar el entretenimiento familiar e innovaciones en la cocina que ayudan a organizar las fiestas, asegurando que estos artículos para el hogar hagan que las fiestas sean más alegres, más placenteras y libres de estrés para las reuniones familiares.

La próxima semana, la campaña de fin de año "Deals That Go BEYOND" de Hisense alcanzará su punto máximo en Black Friday, ofreciendo las mejores ofertas en sus artículos comercializables y superiores en todas las categorías para clientes minoristas y de comercio electrónico.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2280048/KV___deals_that_go_beyond.jpg

