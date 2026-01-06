Hisense presenta "Innovando para una vida más brillante" en CES 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

LAS VEGAS, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, una marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, organizó hoy su conferencia de prensa en CES 2026 bajo el tema "Innovando una vida más brillante", mostrando sus últimos avances en tecnología de pantalla y productos para el hogar inteligente, centrados en colores más naturales, una visualización más saludable y experiencias centradas en el ser humano.

Guiado por este tema, Hisense destacó cómo la innovación a largo plazo centrada en el ser humano se ha traducido en un crecimiento global sostenido y liderazgo en el mercado. En tan solo unos años, Hisense se ha convertido en una de las marcas de electrónica de consumo de mayor crecimiento a nivel mundial, operando actualmente en más de 160 países y ocupando el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más y en televisores láser, según Omdia. En 2025, Hisense se ubicó entre las diez mejores marcas del Kantar BrandZTM Top 50 Chinese Global Brand Builders por noveno año consecutivo y fue nombrada la número 1 en la categoría de electrodomésticos inteligentes, según el Ipsos China Brand Global Trust Index.

Este impulso impulsado por la innovación fue reconocido aún más en CES 2025, donde Hisense recibió más de 50 premios internacionales en su cartera de pantallas y electrodomésticos, lo que subraya su liderazgo en pantallas grandes e innovación en hogares inteligentes.

Aprovechando este impulso global, la confianza en la marca y el liderazgo en el mercado, Hisense también presentó la Colección Hisense Elite para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo que marca su tercer patrocinio consecutivo de la Copa Mundial de la FIFA™. Más que una línea de productos, la colección refleja la creciente presencia global de Hisense y su papel para unir a los aficionados a través de momentos compartidos, tanto en la pantalla como en el hogar, en torno al evento deportivo más célebre del mundo.

El anuncio se encabezó con el debut de RGB MiniLED evo, lo que marca una auténtica evolución a nivel de sistema en el desarrollo de RGB MiniLED. Como el origen de RGB MiniLED, Hisense continúa impulsando esta línea de pantallas mediante una evolución a nivel de sistema, redefiniendo la interacción entre las fuentes de luz, los sistemas de control y los algoritmos. En lugar de centrarse únicamente en el rendimiento basado en parámetros, RGB MiniLED evo introduce un cuarto LED azul cielo-cian, pionero en la industria, en la retroiluminación. Con un rendimiento de color que alcanza hasta el 110 % de BT.2020 y un control de color de 134 bits, RGB MiniLED evo permite una expresión de color más auténtica, una mayor comodidad de visualización y una eficiencia energética equilibrada. Esta auténtica evolución constituye la base tecnológica del televisor RGB MiniLED 116UXS, el primer producto estrella con RGB MiniLED evo.

Más allá del hardware, Hisense también destacó la evolución de su ecosistema de pantallas inteligentes. A partir del 1 de enero de 2026, VIDAA OS se actualizará a una plataforma integrada para contenido, servicios de IA y dispositivos conectados en el hogar.

A través de "Innovando una vida más brillante", Hisense continúa mostrando cómo la tecnología se puede aplicar de maneras prácticas y centradas en el ser humano, mejorando las experiencias visuales, mejorando la comodidad diaria y apoyando estilos de vida domésticos más conectados.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-T3 2025). Como creador del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de la próxima generación de RGB MiniLED. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense se compromete con las colaboraciones deportivas globales para conectar con el público mundial.

