Hisense presenta la revolución "AI Your Life" en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, presentará una gama completa de innovaciones impulsadas por IA en IFA 2025 bajo el lema "AI Your Life". Desde entretenimiento inmersivo y cine de alta calidad hasta una vida hogareña intuitiva y bienestar climáticamente inteligente, Hisense mostrará cómo la IA transforma cada escenario en experiencias fluidas, personalizadas e interactivas.

IA en tu visión: Donde cada imagen cobra vida

Hisense presentará sus tecnologías de visualización más avanzadas, diseñadas para un entretenimiento inmersivo en casa. El televisor RGB-MiniLED UX de 116" ofrece negros profundos, colores vibrantes y un brillo máximo de hasta 8.000 nits, ideal para noches de cine o reuniones de juegos donde cada detalle importa. Como creador de la tecnología RGB-MiniLED, Hisense demostrará cómo el control preciso de los mini-LED rojo, verde y azul garantiza una claridad realista. Además, las innovaciones MicroLED, los televisores con IA y las soluciones de sonido con IA ampliarán las posibilidades, convirtiendo las salas de estar en zonas de juegos, estadios de esports o galerías de arte digital donde compartir momentos.

IA en tu cine: Pantalla grande, experiencia sin límites

Para quienes buscan la emoción del cine en casa, Hisense presenta su TriChroma Laser Cinema L9Q, que proyecta hasta 200 pulgadas con compatibilidad con IMAX Enhanced para un rendimiento óptimo incluso en espacios con mucha luz. El Laser Mini Projector C2 Ultra lleva la versatilidad aún más lejos con una proyección de hasta 300 pulgadas y una latencia ultrabaja, perfecto para transformar una pared vacía en una sala de juegos o para disfrutar de una noche de cine el fin de semana. Con la claridad y portabilidad de la tecnología láser, cada espacio se convertirá en un escenario para el entretenimiento.

IA en tu hogar: Vida cotidiana, más inteligente sin esfuerzo

Hisense integrará la IA en las rutinas diarias con electrodomésticos que combinan diseño e inteligencia. El refrigerador PureFlat Smart Series contará con una pantalla interactiva de 21 pulgadas que se convierte en el centro de la cocina: permite planificar comidas con Kitchen AI, transmitir partidos en directo a través de VIDAA o publicar arte generado por IA. A través de la plataforma de IA ConnectLife, el nuevo Agente de IA ConnectLife impulsará el Agente de Cocina con IA y el Agente de Lavandería con IA, ayudando a los hogares a optimizar la energía, simplificar las tareas domésticas y hacer la vida más conectada, eficiente y creativa. Desde la inspiración culinaria hasta una lavandería sin estrés, las rutinas se reinventarán.

IA en tu aire: Comodidad que te entiende

El galardonado aire acondicionado U8 S Pro, ganador del premio Red Dot Award: Concepto de Diseño, unirá inteligencia y comodidad. Con detección de presencia HI-SENSOR, un asistente de voz con IA que admite 18 comandos y el sistema de iones HI-NANO para la purificación del aire, se adaptará a las necesidades de los usuarios a lo largo del día. Su pantalla de matriz de puntos le aportará personalidad, mientras que funciones como el flujo de aire Coanda y la rotación de 90° de las lamas garantizarán una refrigeración uniforme y sin corrientes de aire. Más allá del hogar, la experiencia de Hisense se extenderá a edificios inteligentes, gestión energética y sistemas de aire acondicionado para automóviles, contribuyendo a una movilidad más segura, inteligente y sostenible.

En IFA 2025, Hisense no solo presentará innovaciones revolucionarias, sino que también compartirá su visión de cómo la IA puede comprender, anticipar y responder a las necesidades humanas. Al combinar el liderazgo en tecnologías de pantalla láser y RGB-MiniLED con una nueva generación de soluciones de aire y hogar inteligente, Hisense permitirá a las personas vivir con mayor libertad, comodidad y confianza, ayudándolas a ser dueñas de cada momento en casa y más allá.

Acerca de Hisense

Hisense, fundado en 1969, es un líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2025). Como primer patrocinador oficial de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™, Hisense se compromete con las colaboraciones deportivas globales para conectar con el público mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764573/1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764574/2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-presenta-la-revolucion-ai-your-life-en-ifa-2025-302547897.html