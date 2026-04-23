Hisense presenta la serie UR9, que define la próxima era de las pantallas MiniLED RGB auténticas

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, anunció hoy el lanzamiento global de su última línea de televisores premium, la Serie UR9. Más que un simple lanzamiento, la serie UR9 representa una nueva interpretación del "Color Natural y Real": una imagen no solo más vívida, sino también más natural, cómoda y fiel a la realidad para el uso diario.

La esencia de UR9 reside en un avance revolucionario en la creación y experiencia del color. Al generar el color directamente en la fuente de luz, UR9 ofrece tonos más intensos, detalles más precisos y una experiencia visual más cercana a la percepción del mundo real por el ojo humano, reduciendo la fatiga visual y mejorando la inmersión.

Este salto cualitativo en la experiencia del usuario se debe a la tecnología RGB MiniLED líder en la industria de Hisense. En marzo de 2026, la Junta de la División de Video de la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA) publicó la definición oficial de la industria para los televisores LED RGB. Como miembro de la CTA, Hisense es un actor clave en el establecimiento del estándar global de la industria para lo que es realmente RGB MiniLED, y continúa superando los límites de la tecnología de pantallas convencional.

A la vanguardia de esta innovación, la serie Hisense UR9 representa un salto cualitativo en la ingeniería de pantallas. Superando al MiniLED tradicional, introduce un sistema de retroiluminación RGB MiniLED completo, donde cada LED integra diodos rojos, verdes y azules independientes, lo que permite un control sin precedentes sobre el color, el brillo y el contraste. Esta arquitectura alcanza hasta el 100 % de la gama de colores BT.2020, ofreciendo un rendimiento cromático no solo más amplio, sino también más preciso y realista.

Este avance tecnológico se basa en el nuevo procesador Hi-View AI Engine RGB. Mediante la coordinación en tiempo real del color y el brillo a nivel de zona, el procesador garantiza la optimización dinámica de cada fotograma, aportando mayor profundidad, claridad y equilibrio a cada escena.

Más allá de la excelencia visual, el UR9 está diseñado para ofrecer una experiencia sensorial completa. Su sistema de sonido envolvente multicanal 4.1.2 integrado, ajustado profesionalmente por Devialet, crea un paisaje sonoro envolvente de 360 grados. Con altavoces de altura con proyección hacia arriba, canales envolventes dedicados y un potente subwoofer integrado, el sistema ofrece profundidad cinematográfica, rango dinámico y realismo espacial sin necesidad de equipos externos.

Para garantizar una visualización cómoda y uniforme en cualquier entorno, el UR9 incorpora paneles optimizados para cada región: paneles antirreflejos y sin brillo para Europa, Australia y otras regiones, y paneles Obsidian para América, que minimizan las distracciones causadas por la luz ambiental sin comprometer la calidad de la imagen. Para los aficionados a los videojuegos, la frecuencia de actualización nativa de 180 Hz en modelos seleccionados ofrece una fluidez de movimiento y una capacidad de respuesta excepcionales, llevando las experiencias de juego de última generación a un nuevo nivel.

Compatible con una amplia gama de formatos premium, como Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced y el modo Filmmaker, el UR9 está diseñado para satisfacer las crecientes demandas tanto de los creadores de contenido como de los consumidores. Su rendimiento se complementa con un refinado diseño Pure Elegance, que incluye una base metálica de alta calidad y un acabado prácticamente sin biseles que se integra a la perfección en cualquier espacio moderno.

Con el lanzamiento del UR9, Hisense concreta su visión de innovar para una vida más brillante. Al redefinir el "color natural y real" mediante la tecnología MiniLED RGB auténtica, Hisense no solo impulsa la tecnología de pantallas, sino que también crea una experiencia visual más natural, inmersiva y centrada en el usuario.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2025). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962919/UR9_16x9_TR.jpg

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