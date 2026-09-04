Hisense presenta su sistema "Companion Living" impulsado por IA en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 4 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, presenta su visión de "Vida en compañía" en IFA 2026 bajo el lema "Innovando para una vida más brillante", incorporando la IA a las experiencias cotidianas a través de su V AIOS y AI Companion Suite.

En el centro se encuentra V AIOS, la siguiente evolución de VIDAA OS, construida en torno a cuatro capacidades clave de IA: sentir, pensar, comunicar y ejecutar. Juntas, estas capacidades permiten a V AIOS detectar personas, dispositivos y su entorno, comprender el contexto y la intención, comunicarse de forma natural entre personas y dispositivos, y coordinar contenido, dispositivos y servicios para actuar en nombre del usuario. El resultado es una base más intuitiva y centrada en el ser humano para una vida inteligente.

Partiendo de esta base de IA, la AI Companion Suite aporta inteligencia a tres áreas cotidianas: cocina, lavandería y aire acondicionado y energía. En la cocina, la inteligencia se integra en todo el espacio para que cocinar resulte sencillo. Al comprender las preferencias alimentarias individuales, los ingredientes disponibles y el contexto, la cocina puede coordinar el refrigerador, el horno y otros electrodomésticos para recomendar qué preparar y guiar el proceso de cocinado, transformando lo que hay en el refrigerador en una cena hecha exclusivamente para ti.

En la lavandería, esta misma inteligencia artificial simplifica el cuidado de las prendas, reconociendo los tejidos y coordinando el lavado y secado según las necesidades de cada prenda. En el hogar, el UR9 se convierte en la puerta de entrada al hogar conectado, combinando confort y gestión energética para adaptar el flujo de aire y el ambiente doméstico a las personas y las condiciones.

En conjunto, estas innovaciones demuestran cómo la IA puede ir más allá de los dispositivos inteligentes individuales para integrarse de forma más proactiva, personalizada y natural en la vida cotidiana.

Además, Hisense anunció su colaboración con la UEFA EURO 2028, su cuarta asociación consecutiva con la Eurocopa, tras sus colaboraciones en las ediciones de 2016, 2020 y 2024. Desde el día a día hasta los eventos deportivos mundiales, Hisense sigue haciendo realidad su visión de "Innovar para una vida mejor" mediante tecnología que acerca a las personas.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 180 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026T1). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

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