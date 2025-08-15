Hisense presenta el TriChroma Laser TV L9Q como un nuevo estándar en cine en casa

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 15 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Hisense, una marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, ha lanzado oficialmente el Hisense TriChroma Laser TV L9Q, que redefine el entretenimiento en el hogar con un brillo superior, un sonido envolvente y un diseño que ahorra espacio.

El L9Q ofrece 5.000 lúmenes ANSI de brillo y una relación de contraste de 5000:1, lo que produce imágenes increíblemente vívidas con negros profundos y detalles nítidos, incluso en habitaciones iluminadas. Con un control preciso de la luz y la vibrante precisión de color gracias a la tecnología de triple láser, cada fotograma cobra vida con una intensidad cinematográfica.

Diseñado para adaptarse a cualquier estilo de vida, el L9Q admite tamaños de proyección de 80" a 200", convirtiendo cualquier espacio en un cine personal. Hisense también ofrece una solución combinada con una pantalla con Rechazo de Luz Ambiental (ALR), disponible en tamaños opcionales de 100", 110", 120", 139" y 150", que ofrece imágenes nítidas en cualquier condición de iluminación.

Con certificación IMAX Enhanced y compatibilidad con Dolby Vision, el L9Q ofrece imágenes remasterizadas para una claridad y escala extraordinarias. Ya sea disfrutando del último éxito de taquilla o viendo una serie en streaming, los espectadores pueden esperar una inmersión con calidad de estudio.

En cuanto al audio, el L9Q incluye una edición exclusiva Opéra de Paris | Devialet. Su sistema de altavoces de 6.2.2 canales con Dolby Atmos crea un sonido rico y multidimensional que llena la habitación, perfecto para películas y música.

Su diseño de proyección ultracorta (0,18 TR) permite proyectar en pantallas grandes a tan solo unos centímetros de distancia, eliminando la necesidad de configuraciones complejas o espacios amplios. Pero más allá de su rendimiento técnico, el L9Q también destaca por su diseño. Inspirado en la estructura de luz circular de la Royal Opera House y las cámaras acústicas de los teatros romanos, refleja la filosofía de Hisense: "Arte atemporal con tecnología dinámica". Este icónico diseño ha sido galardonado con los premios Red Dot 2024 e iF Design Awards 2025, elevando la experiencia del cine en casa en forma y función.

Según datos de Omdia del primer trimestre de 2025, Hisense se posicionó como el número 1 a nivel mundial en cuota de mercado de televisores láser (69,6%), consolidando su liderazgo por sexto año consecutivo. Como el modelo láser más avanzado de Hisense, el L9Q refleja la visión de Hisense de ayudar a los usuarios a vivir el momento, transformando experiencias cotidianas, desde noches de cine en familia hasta conciertos y emocionantes jornadas de juego, en recuerdos inolvidables.

El L9Q llegará próximamente a mercados clave de todo el mundo, como Estados Unidos, Canadá, Alemania, etc., en el tercer trimestre. Las fechas de lanzamiento, el precio y la disponibilidad se determinarán según los mercados locales en las próximas semanas, así que manténganse al tanto.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-T12025). Como primer patrocinador oficial de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™, Hisense se compromete con las colaboraciones deportivas globales para conectar con el público mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2742505/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2742506/image_2.jpg

