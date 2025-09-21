Hisense presenta su visión "sin límites" en la Conferencia de Pantallas Láser 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 21 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, una marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, organizó la Conferencia de Desarrollo Industrial y Tecnología de Pantallas Láser 2025 bajo el lema "Sin límites", celebrando una década de innovación y reafirmando su visión de romper los límites de las pantallas.

"Sin límites" refleja el espíritu de las pantallas láser —que abarcan desde 65 hasta 300 pulgadas, desde hogares hasta automóviles, desde cines hasta aplicaciones industriales— y su auge durante la última década, desde un concepto emergente hasta convertirse en el centro de la industria televisiva global, evolucionando de la exploración de nichos a un ecosistema global compartido.

Según el informe 2025 de Technavio, el mercado mundial de proyectores ha mostrado un crecimiento continuo, expandiéndose durante tres años consecutivos, de 2020 a 2023. Este rendimiento del mercado refuerza aún más la posición de liderazgo de Hisense. Según el último informe del primer semestre de 2025 de Omdia, Hisense ha mantenido la posición número 1 en envíos globales de televisores láser cada año desde 2019 hasta el primer semestre de 2025, con una participación de volumen del 70,0% en el primer semestre de 2025. De enero a agosto de 2025, los productos láser de Hisense también lograron un crecimiento de ventas del 85% y un crecimiento de ingresos del 64% en los mercados extranjeros, excluyendo China y Japón, lo que subraya su liderazgo mundial.

En la conferencia, Hisense presentó su línea global que encarna la filosofía "sin límites". El televisor láser TriChroma L9Q y el miniproyector láser de triple color C2 Ultra, ya disponibles en el extranjero, brindan una inmersión cinematográfica y entretenimiento a gran escala a los hogares. El televisor láser L9Q, desarrollado en colaboración con la Ópera de París y Devialet, ofrece una visualización premium de 80 a 200 pulgadas con 5.000 lúmenes ANSI y un contraste de 5.000:1, con certificaciones como IMAX Enhanced y Dolby Vision, lo que eleva el cine en casa al siguiente nivel. El C2 Ultra, diseñado para Xbox, proyecta hasta 300 pulgadas con una latencia ultrabaja y colores vibrantes para gamers y cinéfilos.

Hisense también presentó el primer televisor láser enrollable integrado del mundo, una innovación compacta que combina pantalla y motor, eliminando armarios y estudios de preinstalación, a la vez que se integra a la perfección en interiores, realzando la belleza desde adentro hacia afuera.

Al superar los límites del tamaño, el color, la forma y la experiencia visual, Hisense refuerza su papel como líder tecnológico mundial y creador de estilos de vida, impulsando la industria hacia adelante y abriendo una nueva era "sin límites" de visualización.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-primer semestre de 2025). Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense se compromete con las colaboraciones deportivas globales para conectar con el público mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777253/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-presenta-su-vision-sin-limites-en-la-conferencia-de-pantallas-laser-2025-302562327.html