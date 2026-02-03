Hisense - primera fábrica faro centrada en el cliente en la industria de la televisión

(Información remitida por la empresa firmante)

- El Foro Económico Mundial nombró a Hisense como la primera fábrica faro centrada en el cliente en la industria de la televisión

QINGDAO, China, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, una marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, anunció que la fábrica de Hisense Visual Technology en Qingdao ha sido reconocida por el Foro Económico Mundial (FEM) como un faro centrado en el cliente, convirtiéndose en la primera y única fábrica de faro en la industria de la televisión global.

La designación se anunció como parte de la Red Global Lighthouse del Foro Económico Mundial (FEM), que reconoce a las plantas industriales que aplican tecnologías digitales avanzadas para mejorar el valor para el cliente, la velocidad de comercialización y el rendimiento operativo.

Al operar en un mercado global de televisores consolidado y altamente competitivo, la fábrica de Hisense Visual Technology en Qingdao se enfrentó a una demanda de consumo en rápida evolución y a una creciente presión de los costes. En respuesta, la planta emprendió una transformación digital integral, integrando inteligencia artificial, big data, simulación industrial y realidad virtual (RV) a gran escala en las actividades de I+D y fabricación de nuevos productos.

Como resultado, la fábrica alcanzó un Net Promoter Score (NPS) del 84%, redujo los ciclos de I+D en un 34%, disminuyó los costes de material en un 18% y acortó el tiempo de capacitación de nuevos empleados en un 60%. El ciclo desde la captación de las necesidades del cliente hasta su conversión en funciones del producto se redujo en un 62%, mientras que la eficiencia de producción de televisores de 85 pulgadas mejoró a un ciclo de fabricación de 20 segundos.

"En Hisense, la fabricación inteligente parte de las necesidades del consumidor", afirmó Dennys Li, presidente de Hisense Visual Technology Co., Ltd. "Al construir un sistema de fabricación centrado en el ser humano, traducimos las perspectivas del cliente en valor real del producto con mayor velocidad y precisión".

Esta es la tercera designación Lighthouse de Hisense dentro de la Red Global Lighthouse del WEF. Anteriormente, la fábrica de Huangdao de Hisense Hitachi fue reconocida como el primer Lighthouse de Sostenibilidad del mundo en el sector de VRF y la única fábrica con doble Lighthouse de la industria, lo que subraya el liderazgo de Hisense en la fabricación sostenible basada en IA.

La designación Faro de Centricidad en el Cliente representa un hito clave en la transformación digital centrada en el ser humano y la estrategia de fabricación inteligente de Hisense.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países, especializado en la entrega de productos multimedia, electrodomésticos y soluciones de TI inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-T3 2025). Como el origen del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de próxima generación en RGB MiniLED. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometido con las colaboraciones deportivas globales para conectar con el público mundial.

