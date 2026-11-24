(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 24 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Hisense, marca líder a nivel mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, sigue consolidando su posición en el mercado global de televisores; los nuevos datos del sector y el reconocimiento de los consumidores subrayan su liderazgo en la innovación de pantallas de gran formato y en la calidad de imagen.

Según Omdia, Hisense lideró los envíos mundiales de televisores de 100 pulgadas y más, con una participación de mercado acumulada de más del 50 % durante los primeros tres trimestres de 2026. Este hito se basa en su liderazgo en el segmento de pantallas ultragrandes y complementa su posición número uno en envíos globales de televisores láser en 2025, con más del 70 % de participación de mercado, lo que significa que más de dos de cada tres televisores láser enviados en todo el mundo fueron Hisense.

Más allá del desempeño en el mercado, el compromiso de Hisense de brindar excelentes experiencias de entretenimiento en el hogar también se ha ganado el reconocimiento de los consumidores. En los premios Expert Reviews TV Brand Awards 2026, Hisense recibió tres premios: Mejor en general, Más recomendado y Mejor en calidad de sonido. También fue altamente elogiado por la calidad de la imagen, la relación calidad-precio y las funciones inteligentes, lo que refleja las experiencias positivas de los consumidores al tener un televisor.

Estos logros reflejan la innovación en pantallas de Hisense en toda su cartera de televisores. La tecnología RGB MiniLED en UR9S y UR8S ofrece un control de luz RGB preciso para colores e imágenes vívidos. El modelo insignia 116UXS mejora aún más el rendimiento del color con las certificaciones Pantone Validated RGB MiniLED y Pantone Color. En toda su línea, Hisense continúa avanzando en las tecnologías MiniLED, mientras que Laser TV ofrece otro enfoque para el entretenimiento inmersivo en pantalla grande. La certificación TÜV Rheinland Eye Comfort en toda su línea MiniLED RGB 2026 y productos láser seleccionados demuestra aún más su compromiso con la calidad de imagen y la comodidad de visualización.

En conjunto, los datos de mercado independientes, la investigación de consumidores y la innovación de productos resaltan el liderazgo global en televisión de Hisense. Más que establecer puntos de referencia en la industria, Hisense sigue enfocado en convertir la innovación en pantallas en experiencias de visualización significativas, ayudando a más personas a disfrutar de una vida más brillante en casa.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder reconocido a nivel mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 180 países. La compañía se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones tecnológicas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-tercer trimestre de 2026). Como pionera en la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación en la próxima generación de pantallas RGB MiniLED. En su calidad de socio oficial de la UEFA EURO 2028, Hisense da continuidad a su trayectoria de colaboraciones en el ámbito deportivo global, acercando a las personas a aquellos momentos que unen a los aficionados de todo el mundo.

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