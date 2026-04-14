Una historia de amor inesperado y evolución personal marca el debut de J.K. Queensly en la novela romántica - J.K. Queensly

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de abril.- La narrativa contemporánea continúa incorporando nuevas voces que exploran el amor desde perspectivas más complejas y realistas. J.K. Queensly, seudónimo de Juana Morales, debuta en la novela romántica con Tantra Games, una obra que combina humor, introspección y desarrollo emocional, situando en el centro de la historia a personajes que evolucionan a partir de sus propias contradicciones. Publicada por Diversidad Literaria, esta propuesta se integra en una corriente actual que amplía los límites del género romántico.

Una novela romántica que explora el amor desde la transformación personal

La obra presenta a dos protagonistas que no buscan una relación, pero que encuentran en el otro un punto de inflexión emocional. A través de una narrativa a dos voces y con un ritmo pausado característico del slow burn, el relato profundiza en la evolución interna de los personajes y en la manera en que sus experiencias pasadas condicionan su forma de vincularse.

El desarrollo de la historia se apoya en una combinación de sensibilidad, humor y elementos cotidianos que aportan cercanía, incorporando además guiños reconocibles del género. La novela incluye clichés románticos reinterpretados, chispazos de energía sexual y una construcción narrativa en la que destacan elementos singulares, como la presencia de un gato con un papel inesperadamente relevante o un protagonista masculino que combina su profesión de bombero con habilidades en la repostería.

Esta mezcla de recursos contribuye a construir un relato dinámico que equilibra lo emocional con lo ligero, ofreciendo una experiencia de lectura que transita entre la introspección y el entretenimiento, y que sitúa la transformación personal como eje central del vínculo entre los personajes.

Una autora que irrumpe en el panorama literario con una voz propia

Detrás de J.K. Queensly se encuentra Juana Morales, cuya trayectoria creativa se caracteriza por la fusión de influencias diversas. Su imaginario literario bebe tanto de la fantasía de autores como Michael Ende o Terry Pratchett como de la ciencia ficción de Isaac Asimov, Jules Verne o Mary Shelley, así como de narrativas emocionales más intensas.

A este conjunto se suma la influencia de la tradición oral vinculada a sus raíces familiares, en la que confluyen elementos de origen europeo y de la herencia indígena venezolana, dando lugar a una visión narrativa en la que lo tangible y lo simbólico conviven de forma natural.

Tras años desarrollando su escritura en el ámbito del marketing, Morales inicia con esta obra su trayectoria en la narrativa, aportando una voz que combina sensibilidad emocional, humor y una mirada contemporánea sobre las relaciones. Su debut a los 52 años introduce además una perspectiva poco habitual en el panorama editorial.

La publicación de Tantra Games por parte de Diversidad Literaria pone de relieve la apuesta de la editorial por impulsar nuevas voces y propuestas que amplían los límites de los géneros tradicionales. La irrupción de obras de este tipo confirma una evolución en el género, donde la novela romántica deja de centrarse exclusivamente en la historia de amor para convertirse en un espacio de exploración emocional e identitaria.

J.K. Queensly se posiciona así dentro de la novela romántica con una propuesta alineada con esta tendencia, aportando una mirada que combina experiencia vital, sensibilidad narrativa y una aproximación contemporánea a las relaciones.

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Emisor: J.K. Queensly

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