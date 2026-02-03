(Información remitida por la empresa firmante)

El histórico Laboratorio Cavendish y FormationQ lanzan un programa de Cuántica Aplicada utilizando la plataforma tecnológica de IonQ

AUSTIN, Texas, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- FormationQ anunció hoy el lanzamiento de un nuevo programa de cuántica aplicada en colaboración con el Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge. Impulsado por IonQ , la empresa líder mundial en plataformas cuánticas, y sus sistemas cuánticos de iones atrapados de vanguardia con una fidelidad de puerta récord mundial y conectividad integral, el programa traducirá la investigación cuántica de vanguardia en aplicaciones prácticas en el mundo real, a la vez que construirá un ecosistema institucional para su adopción a largo plazo.

La colaboración aúna el liderazgo científico del Laboratorio Cavendish con las capacidades institucionales y operativas de FormationQ. El Laboratorio Cavendish proporciona la base científica, mientras que FormationQ actúa como plataforma facilitadora y operador a largo plazo, construyendo las vías institucionales, la gobernanza y la continuidad necesarias para traducir la investigación en una implementación sostenida en el mundo real. El programa aprovechará las tecnologías cuánticas de IonQ, que abarcan computación, redes, sensores y sistemas de seguridad. Las plataformas de IonQ brindan a los investigadores y equipos participantes acceso a hardware cuántico escalable y de alta fidelidad, lo que facilita la experimentación aplicada y el desarrollo de sistemas basados en demostraciones de laboratorio.

Las tecnologías cuánticas se reconocen cada vez más como cruciales para la ciencia, la seguridad, la medicina y los sistemas globales. Sin embargo, a pesar de los rápidos avances en la investigación, su adopción sigue limitada por deficiencias en la preparación institucional, la innovación del modelo de negocio, la capacidad del personal y la coordinación en el panorama cuántico en general. Esta colaboración pretende abordar estos desafíos centrándose en construir el tejido conectivo —programático y organizativo— que permita que las tecnologías cuánticas pasen del descubrimiento en el laboratorio al uso creíble y sostenido para abordar los grandes desafíos sociales.

El profesor Mete Atatüre , director del Laboratorio Cavendish, afirmó: El progreso en las tecnologías cuánticas requiere una sólida colaboración y un diálogo constante entre la industria y la investigación académica. Esta iniciativa, impulsada por los avanzados sistemas cuánticos de IonQ, constituye un paso fantástico en esta dirección y contribuirá a convertir nuestra investigación cuántica en soluciones prácticas al unir a la comunidad.

El obstáculo de la cuántica no es la ciencia, sino el ecosistema, explicó Nada Hosking, fundadora y consejera delegada de FormationQ. Su adopción exige una red de talento escalable, instituciones interoperables y una gestión compartida para su implementación a largo plazo. Al unir la excelencia científica del Laboratorio Cavendish, la columna vertebral operativa de FormationQ y las tecnologías cuánticas líderes en la industria de IonQ, finalmente estamos construyendo los puentes que convierten los descubrimientos cuánticos de hoy en las revoluciones prácticas del mañana.

La alianza lanzará la Iniciativa de Alineación Acelerada de Tecnologías Cuánticas, un programa aplicado de dos años centrado en traducir la investigación cuántica en soluciones prácticas mediante el desarrollo de aplicaciones estructuradas y la integración institucional, a la vez que fortalece la coordinación en todo el ecosistema cuántico. La iniciativa se centrará en tres áreas: facilitar el uso fiable de sistemas de computación cuántica más allá del laboratorio, desarrollar y probar tecnologías cuánticas conectadas para comunicaciones y detección, y preparar a la industria y la sociedad para interactuar con las capacidades cuánticas emergentes. Cada área estará dirigida por un experto académico y respaldada por equipos de investigación interdisciplinarios, combinando retos claramente definidos con el desarrollo de proyectos abiertos y colaborativos para garantizar la alineación con las necesidades del mundo real, contribuyendo al mismo tiempo al crecimiento económico y al bienestar social de forma responsable.

Al combinar el profundo liderazgo científico del Laboratorio Cavendish y la experiencia de los distintos departamentos de la Universidad de Cambridge con el enfoque operativo e institucional de FormationQ, la colaboración busca impulsar un impacto a largo plazo en la transferencia de la investigación, la preparación de la fuerza laboral y la implementación aplicada.

Acerca de FormationQ FormationQ es el elemento facilitador para la adopción global de la tecnología cuántica. La empresa construye las vías institucionales y las estructuras de colaboración que permiten que las tecnologías cuánticas pasen de la investigación de vanguardia a su aplicación en el mundo real. En colaboración con instituciones líderes y socios tecnológicos, FormationQ opera y mantiene programas que apoyan el desarrollo de talento, la formación de aplicaciones y la coordinación del ecosistema de forma que puedan gestionarse, ser fiables y sostenibles a lo largo del tiempo.

Acerca del Laboratorio Cavendish Durante 150 años, el Laboratorio Cavendish ha estado a la vanguardia del descubrimiento científico. Sus instalaciones de vanguardia están abiertas a estudiantes, investigadores y socios industriales de todo el mundo. Trabaja en la vanguardia de la física experimental y teórica para abordar algunos de los desafíos más monumentales de nuestro tiempo, desde el cambio climático y la sostenibilidad hasta el aprovechamiento de la revolución cuántica, la transformación de la atención médica global y la comprensión del origen de la vida. El Laboratorio Cavendish es un lugar de física pionera, donde se lleva a cabo investigación y docencia de vanguardia a nivel mundial.

