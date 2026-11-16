HiTHIUM se asocia con la Universidad de Cambridge para colaborar en el campo del almacenamiento de energía

(Información remitida por la empresa firmante)

- HiTHIUM se asocia con la Universidad de Cambridge para impulsar la colaboración internacional entre la industria y el ámbito académico en el campo del almacenamiento de energía de larga duración

XIAMEN, China, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 12 de noviembre se celebró en Xiamen el Coloquio Global sobre Almacenamiento de Energía. Durante el evento, HiTHIUM y la Universidad de Cambridge firmaron un memorando de entendimiento (MoU) mediante el cual establecieron una asociación estratégica. Ambas partes colaborarán en investigación científica de vanguardia, innovación en tecnologías clave y aplicaciones industriales en el ámbito del almacenamiento de energía mediante baterías, con el fin de alinear más estrechamente la investigación académica con las necesidades de la industria y explorar nuevos modelos de colaboración internacional entre el sector académico y el industrial. Esta alianza tiene como objetivo contribuir al avance de la tecnología de almacenamiento de energía a nivel mundial y al desarrollo de la industria.

El Reino Unido cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de tecnologías modernas de baterías y en la investigación fundamental. La Universidad de Cambridge es una de las instituciones académicas más destacadas a nivel mundial, con una experiencia reconocida internacionalmente en ingeniería, ciencia de materiales e investigación fundamental. Como empresa líder a escala global en tecnología de almacenamiento de energía, HiTHIUM se ha centrado durante mucho tiempo en el desarrollo y la comercialización de este tipo de tecnologías. La compañía sigue impulsando la investigación y la innovación integradas a lo largo de toda la cadena de valor, desde celdas de almacenamiento de energía de alta capacidad hasta sistemas de almacenamiento de larga duración y tecnologías de integración en la red eléctrica.

Esta colaboración tiene como objetivo acercar la investigación académica de vanguardia a nivel internacional a la innovación en el sector chino del almacenamiento de energía. Las fortalezas de la Universidad de Cambridge en ciencia fundamental, investigación de materiales e ingeniería aportarán nuevas perspectivas y enfoques a cuestiones científicas clave y a tecnologías emergentes en el ámbito del almacenamiento de energía. Por su parte, HiTHIUM aportará su experiencia en almacenamiento de energía de larga duración (LDES), desarrollo de productos y despliegue a gran escala, conectando la investigación con las necesidades reales de la industria y sus escenarios de aplicación, además de respaldar la validación técnica y la comercialización de los resultados de la investigación. Al aprovechar las fortalezas tanto del ámbito académico como del industrial, esta alianza reforzará los vínculos entre la innovación de vanguardia y sus aplicaciones prácticas.

En el marco del plan de cooperación, ambas partes establecerán mecanismos conjuntos de gestión y colaboración en investigación, aunando recursos académicos y capacidades corporativas de I+D. Colaborarán en la planificación de proyectos de investigación, facilitarán el intercambio científico y apoyarán la transferencia de los resultados de la investigación, fortaleciendo los vínculos entre la investigación fundamental, el desarrollo tecnológico y las aplicaciones industriales, de modo que la innovación en el almacenamiento de energía pueda responder mejor a las necesidades de la industria.

Esta asociación representa, además, un paso importante en los esfuerzos de HiTHIUM por ampliar su red internacional de innovación. A partir de esta colaboración con la Universidad de Cambridge, HiTHIUM reforzará aún más los intercambios académicos y las alianzas de investigación con universidades e instituciones científicas de primer nivel en todo el mundo. Al aunar recursos de investigación y talento a escala internacional, la empresa busca fomentar la colaboración entre diversas disciplinas y campos tecnológicos, explorar el desarrollo de tecnologías como los sistemas de almacenamiento de energía de larga duración (LDES) desde una perspectiva global, y trasladar los desafíos técnicos y las necesidades de aplicación —propios de la primera línea de la industria— al ámbito de la investigación y la innovación. Esto contribuirá a que la investigación y la práctica industrial se refuercen mutuamente.

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