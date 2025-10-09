(Información remitida por la empresa firmante)

-Hithium experimenta un rápido crecimiento empresarial y es probable que continúe su IPO en Hong Kong a finales de año

La solicitud inicial de la empresa de almacenamiento de energía venció tras un plazo de seis meses, y es probable que se actualice a finales de año, ya que informa de un rápido crecimiento de sus negocios internacionales y de sistemas de almacenamiento

XIAMEN, China, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co. Ltd. es probable que reinicie su proceso de IPO en Hong Kong en los próximos tres meses, después de que expirara su solicitud presentada a principios de este año, mientras busca fondos para su expansión global y aumenta su negocio de sistemas de almacenamiento de energía.

La solicitud original de cotización de la compañía, presentada en marzo, caducó a finales del mes pasado tras no completar la IPO en seis meses, algo habitual para la mayoría de las empresas en sus primeros intentos de cotización, más que una señal de fracaso. Esto ocurre poco después de que una solicitud similar de otra empresa de almacenamiento de energía, Sigenergy, también caducara tras no completar la cotización en los seis meses posteriores a su presentación.

Una fuente bien informada declaró a medios chinos que es probable que Hithium reanude su proceso de IPO en Hong Kong a finales de este año.

El sector del almacenamiento de energía está prosperando actualmente en los mercados de capitales, atrayendo un fuerte interés de los inversores gracias a las sólidas perspectivas de crecimiento y las políticas gubernamentales favorables. Hithium busca aprovechar la creciente demanda mundial de baterías y sistemas de almacenamiento de energía, provenientes del creciente número de parques solares, eólicos y otras nuevas energías, así como de otras centrales generadoras que se están construyendo en todo el mundo. Este almacenamiento es un componente fundamental para estas instalaciones, ya que les permite almacenar el exceso de electricidad durante las horas punta para su posterior liberación durante los periodos de baja producción.

A medida que aumenta la demanda, se prevé que el mercado mundial de almacenamiento de energía supere los 1.000 GWh anuales para 2030, según datos de mercado de terceros incluidos en el prospecto original de Hithium de marzo.

Fundada en 2019, Hithium proporciona baterías y sistemas de almacenamiento de energía a clientes residenciales, comerciales e industriales. Es el tercer mayor proveedor mundial en su sector, con aproximadamente el 11 % del mercado global. Sus envíos crecieron un promedio anual del 167 % entre 2022 y 2024, alcanzando los 35,1 GWh el año pasado.

El reciente auge de la demanda internacional de almacenamiento de energía ha permitido a Hithium obtener múltiples pedidos internacionales de Europa, EE.UU. y Oriente Medio, lo que la ha catapultado al segundo puesto en envíos mundiales de almacenamiento de energía en el primer semestre de 2025. Las dos bases de producción de la compañía, ubicadas en las ciudades de Xiamen y Chongqing, han estado operando a plena capacidad desde marzo, y también está construyendo una nueva planta en la ciudad de Heze, en la provincia de Shandong, para ampliar su capacidad. Para protegerse de las fricciones comerciales entre EE.UU. y China, la compañía ya ha puesto en funcionamiento una nueva planta en el estado estadounidense de Texas, convirtiéndose en la primera empresa china del sector en establecer y lanzar una base de producción de este tipo en Estados Unidos.

Los ingresos de Hithium crecieron un 26% el año pasado, alcanzando los 12.900 millones de yuanes (1.810 millones de dólares), desde los 10.200 millones de yuanes de 2023. Dentro de esta cifra mayor, los ingresos por sistemas de almacenamiento de energía, que suelen ofrecer mayores márgenes de beneficio, se duplicaron con creces el año pasado, llegando a los 4.670 millones de yuanes, frente a los 1.970 millones de yuanes del año anterior, lo que representa el 36,2% del total, desde el 19,3% registrado en ese mismo período.

La compañía también está consolidando rápidamente su negocio en el extranjero, que pasó de representar tan solo el 1% de las ventas en 2023 al 28,6% el año pasado. Hithium logró un gran avance en ese aspecto en agosto, al firmar un importante acuerdo de suministro con Saudi Electricity Co. por un valor aproximado de 2.600 millones de yuanes. En resumen, Hithium también alcanzó otro hito importante el año pasado, al alcanzar la rentabilidad ajustada, con un beneficio ajustado de 318 millones de yuanes para el año.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2792536/image_5024788_42518044.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hithium-experimenta-un-rapido-crecimiento-empresarial-302580008.html