Hithium lanza una solución de almacenamiento de energía para centros de datos con IA en RE+ 2025

Hithium lanza una solución de almacenamiento de energía para centros de datos con inteligencia artificial en RE+ 2025, impulsando la transición ecológica con almacenamiento de energía de larga duración

LAS VEGAS, 11 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- Hithium, proveedor líder mundial de productos y soluciones integradas de almacenamiento de energía, presentó hoy su solución ESS para centros de datos con IA en RE+ 2025. La cartera incluye el BESS ∞Power de 6,25 MWh y 8 h de larga duración, el BESS ∞Power de 2,28 MWh y 1 h, y un modelo específico de evaluación de la vida útil para AIDC ESS. La solución satisface las necesidades de tiempo real y fiabilidad de los centros de datos, a la vez que impulsa el uso de energías renovables. Esto supone un gran avance en la aplicación del almacenamiento de larga duración en la industria de los centros de datos.

La urgente necesidad de AIDC de almacenamiento de energía de larga duración

En la era de la IA, los centros de datos necesitan equilibrar la transición ecológica con la eficiencia operativa. Aumentar la cuota de energía renovable es esencial para que los centros de datos reduzcan costes y emisiones. Sin embargo, la intermitencia de la energía renovable y las fluctuaciones de carga de milisegundos ponen en riesgo la estabilidad energética y el rendimiento informático, lo que convierte el almacenamiento de 8 horas de duración en una solución esencial.

La mayoría de las soluciones de almacenamiento de energía existentes se basan en un único producto y modelos generalizados, que no están optimizados para las necesidades específicas de los centros de datos de IA. Para abordar estos desafíos, Hithium ha desarrollado una solución de almacenamiento de energía AIDC a medida que ofrece rendimiento y fiabilidad específicos para cada escenario.

Equilibrio de demandas: litio para estabilidad, sodio para picos de potencia

La solución combina el BESS ∞Power de 6,25 MWh y 8 h, diseñado como la columna vertebral del almacenamiento de larga duración, y el BESS ∞Power de N2,28 MWh y 1 h, una solución de iones de sodio diseñada específicamente para gestionar picos de tensión repentinos. Juntas, estas tecnologías complementarias permiten a los operadores de centros de datos satisfacer eficientemente tanto la carga base como los picos de demanda, sin sacrificar la fiabilidad. El modelo de evaluación de la vida útil dedicado para el ESS AIDC garantiza además información precisa sobre la degradación, una vida útil del proyecto más larga y fiable, garantizada bajo cargas de trabajo altamente dinámicas.

En particular, la solución AIDC ESS de Hithium puede mejorar eficazmente la utilización de energía renovable, reducir significativamente el coste nivelado de la electricidad (LCOE) y, por lo tanto, mejorar la eficiencia y la calidad del suministro de energía de IA.

"En Hithium, diseñamos nuestra cartera de almacenamiento de energía para centros de datos con IA teniendo en cuenta las operaciones de nuestros clientes. El BESS ∞Power de 6,25 MWh y 8 h reduce el consumo auxiliar y maximiza la eficiencia a largo plazo, mientras que el BESS ∞Power de N2,28 MWh y 1 h, basado en la celda ∞Cell N162 Ah, ofrece 20.000 ciclos y un rendimiento estable incluso con fluctuaciones de carga de milisegundos. Estas capacidades garantizan que los operadores puedan lograr fiabilidad y rentabilidad a medida que los centros de datos con IA amplían los límites de la demanda energética", afirmó Kush Sutaria, director sénior de Ingeniería de Aplicaciones de Hithium.

Potenciar los centros de datos de IA con redes locales e integración vertical

Más allá de la innovación de productos, Hithium potencia los centros de datos de IA con fabricación integrada y servicio localizado. Su fábrica de 10 GWh en Texas, totalmente operativa, junto con una red estadounidense de más de 100 ingenieros, almacenes regionales y un servicio de respuesta in situ de 72 horas, permite una implementación rápida, fiable y escalable. Gracias a su estrategia "Local para Local" y su capacidad de integración vertical, Hithium garantiza una implementación rápida y una fiabilidad a largo plazo para los centros de datos de IA en Norteamérica y en todo el mundo.

Gracias a sus capacidades de personalización líderes y a su eficiente entrega global, Hithium se ha posicionado como el segundo mayor proveedor mundial de baterías de almacenamiento de energía y envíos a gran escala en el primer semestre de 2025. El lanzamiento de las soluciones AIDC ESS marca un nuevo hito para Hithium en su capacidad de personalización integral. Al superar las limitaciones del tiempo y el espacio, Hithium está extendiendo las aplicaciones de almacenamiento de energía a diversas industrias y abriendo nuevas vías para campos emergentes, impulsando la transición hacia la energía limpia y la sostenibilidad.

