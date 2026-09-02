HiTHIUM ocupa el segundo puesto a nivel mundial en envíos de baterías para almacenamiento de energía

(Información remitida por la empresa firmante)

-HiTHIUM vuelve a ocupar el segundo puesto a nivel mundial en envíos de baterías para almacenamiento de energía, impulsada por sus capacidades integradas de cadena completa

XIAMEN, China, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, instituciones de prestigio como InfoLink Consulting, Shanghai Metals Market (SMM), ICCSINO y NECI han publicado clasificaciones de los envíos mundiales de baterías de almacenamiento de energía para el primer semestre de 2026. Los datos muestran que HiTHIUM se ha asegurado una vez más el segundo puesto a nivel mundial en cuanto a envíos de baterías de almacenamiento de energía, gracias a su continua innovación tecnológica, su fabricación a gran escala y su sólida capacidad de distribución global.

Este es el segundo año consecutivo en que HiTHIUM mantiene su posición entre los dos primeros, lo que subraya el reconocimiento del mercado a su compromiso a largo plazo con el almacenamiento de energía, su enfoque estratégico en el almacenamiento de energía de larga duración (LDES) y sus capacidades de soluciones integradas para todo tipo de escenarios.

Según la base de datos global de la cadena de suministro de almacenamiento de energía de InfoLink, los envíos mundiales de baterías para almacenamiento de energía alcanzaron los 467,84 GWh en el primer semestre de 2026, un aumento interanual del 94,76 %, lo que refleja la rápida y sostenida expansión del sector. En un contexto de creciente competencia y una demanda del mercado que se orienta hacia mayor capacidad, mayor duración, alta seguridad, rendimiento superior y alta fiabilidad, HiTHIUM ha aprovechado sus capacidades integradas para lograr mejoras simultáneas en escala y calidad, consolidando su posición entre las empresas líderes mundiales en almacenamiento de energía.

Enfoque en LDES para construir ventajas competitivas integradas

Como proveedor líder mundial de soluciones integradas de almacenamiento de energía, HiTHIUM mantiene su compromiso con la industria del almacenamiento de energía, con un claro enfoque estratégico en las aplicaciones LDES. Con la innovación tecnológica como pilar fundamental, la empresa ha impulsado el desarrollo de productos y tecnologías a través de años de I+D. Esto ha permitido a HiTHIUM establecer un sistema industrial integral que abarca el desarrollo de materiales, la fabricación de celdas, la integración de sistemas y las operaciones de ciclo de vida completo, conformando una capacidad de servicio global, integrada y sistemática.

Para satisfacer la creciente demanda de LDES de 4 a 8 horas, HiTHIUM ofrece soluciones integradas para todos los escenarios en aplicaciones que incluyen bases de energía renovable, coordinación fuente-red-carga-almacenamiento, almacenamiento comercial e industrial y soporte de energía para centros de datos con IA. Sus soluciones han demostrado una sólida adaptabilidad ambiental y fiabilidad operativa en diversas condiciones, con productos implementados en más de 40 países y regiones de todo el mundo.

Acelerando el despliegue integrado global y fortaleciendo el parque industrial LDES

HiTHIUM está construyendo una red industrial distribuida globalmente que integra I+D, fabricación, cadena de suministro y distribución. Con Xiamen como sede central global, la compañía continúa fortaleciendo su presencia industrial a nivel mundial. En enero de 2026, su planta de Chongqing fue certificada como la primera "Fábrica Faro" del mundo en la industria de baterías de almacenamiento de energía. En agosto, el primer parque industrial integrado de LDES del mundo en Heze, Shandong, inició su producción. Paralelamente, la planta de HiTHIUM en Texas ha comenzado su producción, mientras que la construcción de su planta en España avanza.

Esta red industrial global fortalece la capacidad de HiTHIUM para ofrecer soluciones fiables a gran escala en todo el mundo y mejora su competitividad en el mercado global de LDES. De cara al futuro, HiTHIUM seguirá impulsando la innovación tecnológica, el despliegue industrial global y las soluciones integradas para todos los escenarios, contribuyendo así a la transición energética verde global.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hithium-ocupa-el-segundo-puesto-a-nivel-mundial-en-envios-de-baterias-para-almacenamiento-de-energia-302867160.html