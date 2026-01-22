HiTHIUM reconocida como la primera fábrica líder del mundo en baterías de almacenamiento de energía

(Información remitida por la empresa firmante)

CHONGQING, China, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Foro Económico Mundial (FEM) anunció recientemente los nuevos miembros de su Red Global Lighthouse 2026, tras la exitosa selección de la planta de fabricación de HiTHIUM en Chongqing. Esta fábrica se convierte en la primera Fábrica Lighthouse del mundo para baterías de almacenamiento de energía, lo que marca un hito importante para la industria global del almacenamiento de energía.

La fábrica es también la primera planta de producción en masa del mundo dedicada a baterías de almacenamiento de energía de larga duración (LDES) de kAh. Gracias a avances sistemáticos en fabricación inteligente y transformación digital, la planta de fabricación de Chongqing establece un nuevo referente para el desarrollo de alta calidad en toda la cadena de valor global del almacenamiento de energía.

La Red Global Lighthouse es una iniciativa del Foro Económico Mundial que reconoce a las mejores plantas operativas y cadenas de valor que han logrado un rendimiento excepcional en productividad, resiliencia de la cadena de suministro, enfoque en el cliente, sostenibilidad y talento. La iniciativa fue cofundada con McKinsey & Company y cuenta con el asesoramiento de un consejo asesor de líderes del sector que trabajan juntos para definir el futuro de la fabricación global. Hasta la fecha, 224 Fábricas Lighthouse han sido reconocidas a nivel mundial, siendo HiTHIUM la primera en representar al sector de las baterías de almacenamiento de energía.

"Hoy en día, la competitividad ya no se define solo por la eficiencia, sino por la capacidad de detectar, adaptarse y responder con rapidez", afirmó Kiva Allgood, directora general del Foro Económico Mundial. "Las plantas de transformación industrial de este año muestran cómo se están escalando las operaciones basadas en inteligencia para situar la resiliencia y la sostenibilidad en el centro del funcionamiento de la industria".

Una fábrica "pensante" que redefine la fabricación de almacenamiento de energía

A medida que el almacenamiento de energía de iones de litio desempeña un papel cada vez más importante en la integración de las energías renovables y la estabilidad de la red, la industria experimenta un rápido crecimiento junto con crecientes desafíos. Estos incluyen una demanda creciente, mayores presiones de costes y requisitos cada vez más estrictos para la consistencia de las baterías. Los modelos de fabricación tradicionales ya no son suficientes para satisfacer estas demandas.

En respuesta, la base de fabricación de HiTHIUM en Chongqing ha implementado una estrategia integral de fabricación inteligente centrada en la producción con casi cero defectos, la optimización sistemática de costes y las operaciones inteligentes. Mediante la exploración continua de la producción eficiente y las prácticas de fabricación avanzadas, la base ha logrado mejoras significativas en el rendimiento, la capacidad de producción y la eficiencia general de los equipos.

La base del enfoque de fabricación inteligente de HiTHIUM es una fábrica que realmente piensa. La planta de fabricación de Chongqing ha implementado más de 40 soluciones digitales que integran a fondo la inteligencia artificial generativa, el aprendizaje automático y las tecnologías AIoT. Estas innovaciones permiten un control inteligente durante todo el ciclo de vida, abarcando la I+D, la selección de materiales, la fabricación y la inspección final. Al establecer un sistema de gestión de circuito cerrado basado en datos en toda la cadena de producción, la planta garantiza una consistencia excepcional del producto, sentando las bases para una alta seguridad, fiabilidad y rendimiento en baterías de almacenamiento de energía.

Despliegue con visión de futuro para liderar LDES

Basándose en la creciente madurez de su sistema de fabricación inteligente, HiTHIUM continúa desarrollando diseños de producción innovadores, diseñados específicamente para aplicaciones LDES. La planta de fabricación de Chongqing ha ampliado constantemente la adaptabilidad de la fabricación inteligente a diferentes vías técnicas y escenarios de aplicación, reforzando su papel en el apoyo a la industrialización de LDES.

La base también ha establecido la primera línea de producción del mundo dedicada a baterías LDES. En junio de 2025, la batería LDES ∞Cell de 1175 Ah de HiTHIUM entró en producción en masa. En octubre, el sistema BESS LDES ∞Power de 6,25 MWh y 4 h, alimentado por esta batería, comenzó a distribuirse a nivel mundial. En diciembre, el sistema fue seleccionado como el único representante del sector de almacenamiento de energía en una exposición nacional que destacó los avances en la fabricación china.

De cara al futuro, HiTHIUM aprovechará aún más el papel de la fábrica principal en la I+D inteligente, la fabricación inteligente y el desarrollo de redes de cadena de suministro ágiles y resilientes. Como líder en la cadena de suministro, la empresa también impulsará la transformación digital entre sus socios, tanto upstream como downstream, fomentando un ecosistema industrial altamente colaborativo y eficiente.

Al exportar continuamente prácticas de fabricación inteligente escalables y capacidades de industrialización, HiTHIUM tiene como objetivo respaldar la implementación a gran escala, de alta calidad, segura y eficiente de baterías y sistemas LDES, contribuyendo con una solución china sólida a la transición global hacia la energía verde y sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2867357/utf_8_B_SGlUSElVTeKAmXMtQ2hvbmdxaW5nLW1hbnVmYWN0dXJpbmctYmFzZS5qcGc.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hithium-reconocida-como-la-primera-fabrica-lider-del-mundo-en-baterias-de-almacenamiento-de-energia-302668285.html