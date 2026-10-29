HiTHIUM: solución de almacenamiento de energía de larga duración de 8 horas y capacidades locales

(Información remitida por la empresa firmante)

-HiTHIUM presenta su solución de almacenamiento de energía de larga duración de 8 horas y sus capacidades locales en All Energy Australia

MELBOURNE, Australia, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El 28 de octubre, HiTHIUM, empresa líder a nivel mundial en tecnología de almacenamiento de energía, presentó su sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de larga duración ∞Power, con una capacidad de 6,9 MWh y una autonomía de 8 horas, en la feria All Energy Australia, celebrada en Melbourne. Asimismo, dio a conocer sus capacidades de cumplimiento de normativas para la conexión a la red, su red de servicios a nivel local y sus soluciones de almacenamiento de energía destinadas a aplicaciones comerciales, industriales y residenciales.

El almacenamiento de energía de larga duración es cada vez más importante para la flexibilidad de la red y la fiabilidad del suministro en Australia. El gobierno federal respalda proyectos de energía limpia gestionable a través del Capacity Investment Scheme (CIS), mientras que Nueva Gales del Sur sigue avanzando en licitaciones específicas para el almacenamiento de larga duración (LDES), lo que genera nuevas oportunidades para proyectos de almacenamiento con una capacidad de ocho horas o más.

Durante la feria, HiTHIUM presentó su sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) ∞Power de 6,9 MWh, diseñado específicamente para una duración de ocho horas. En Australia, los episodios de precios elevados son cada vez más prolongados: los eventos de más de cuatro horas representaron más del 70 % de los ingresos derivados de la escasez en 2025, lo que desplaza el valor del almacenamiento hacia una mayor duración del suministro firme. El análisis GenCost de CSIRO indica que dos sistemas de cuatro horas que ofrecen, en conjunto, una capacidad de ocho horas, costarían aproximadamente un 23 % más que un sistema diseñado específicamente para ocho horas, el cual, a su vez, ofrece un mayor potencial de valor durante los picos de precios.

Integrado en un contenedor estándar de 20 pies, el sistema ∞Power 6.9MWh BESS ofrece una eficiencia de ciclo completo de hasta el 96 %, una vida útil de diseño de 25 años y compatibilidad con sistemas de conversión de energía (PCS) y sistemas de gestión de energía (EMS) de los principales proveedores a nivel mundial. En comparación con una configuración de cuatro horas, este sistema reduce el uso de terreno en un 15 % y puede disminuir el coste nivelado de almacenamiento (LCOS) gracias a la optimización del sistema. Desarrollado conforme a las normas NFPA, IEC y AS, el sistema garantiza, además, un alto nivel de seguridad.

Para dar respuesta a los requisitos de conexión a la red eléctrica en Australia, HiTHIUM presentó su Plataforma de Simulación y Verificación de Cumplimiento con la Red. Esta herramienta brinda apoyo a los proyectos durante todo el proceso de conexión a la red: desde la evaluación inicial (R0) y la evaluación de capacidades (R1), hasta la puesta en marcha y la validación de modelos (R2). Al integrar la interpretación de los códigos de red, el modelado a nivel de planta, la simulación automatizada, las pruebas de tipo hardware-in-the-loop y la validación mediante mediciones en el emplazamiento, la plataforma permite identificar posibles riesgos de incumplimiento en etapas tempranas, reduciendo así la necesidad de realizar modificaciones costosas en fases avanzadas del proyecto.

HiTHIUM sigue reforzando sus capacidades de servicio local en Australia. La empresa ha establecido una red de servicios en todo el país que abarca el almacenamiento de repuestos, la formación, las operaciones y el mantenimiento (O&M), así como el reciclaje de baterías conforme a la normativa vigente. Durante la feria, HiTHIUM firmó acuerdos de cooperación estratégica con Raystech, Ingeteam y otros socios australianos, con el fin de fortalecer aún más su equipo local, su infraestructura de repuestos y sus capacidades en materia de seguridad. Asimismo, la compañía anunció la apertura de un centro de servicio en Brisbane, prevista para mediados de 2027, lo que permitirá ampliar su red regional y ofrecer un soporte eficiente y fiable, más cerca de sus clientes en Australia.

HiTHIUM también mostró su gabinete de almacenamiento de energía C&I refrigerado por líquido ∞Power 1022kWh, que combina sus celdas LDES patentadas ∞Cell 1175Ah con un diseño integrado para aplicaciones que incluyen reducción de picos y autoconsumo solar. Para aplicaciones residenciales, la compañía presentó las series HeroEE 16 y ARKVOLT F8S, que admiten una implementación flexible y la integración con energía solar, bombas de calor y carga de vehículos eléctricos.

A través de su tecnología LDES de 8 horas, su experiencia en el cumplimiento de la red y la expansión de su red de servicio local, HiTHIUM está fortaleciendo su capacidad para respaldar proyectos australianos de almacenamiento de energía desde el desarrollo y la conexión a la red hasta la operación a largo plazo. Estos esfuerzos reflejan el compromiso de HiTHIUM de respaldar las cambiantes necesidades de almacenamiento de energía de Australia con soluciones integradas y apoyo local sostenido.

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