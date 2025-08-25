HiTHIUM supera los 100 GWh en envíos:acelera el crecimiento con almacenamiento de energía de larga duración

(Información remitida por la empresa firmante)

CHONGQING, China, 25 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- El 22 de agosto de 2025, HiTHIUM, empresa líder mundial en tecnología de almacenamiento de energía, celebró con éxito la "Ceremonia de Envío HiTHIUM 100GWh" en su planta de fabricación de Chongqing. Desde que comenzaron los envíos a finales de 2021, la empresa ha consolidado su competitividad mediante la innovación, el servicio, la seguridad y la presencia global. Tras superar los 100 GWh en envíos acumulados, HiTHIUM también ha ascendido en la clasificación mundial, del quinto puesto en 2023 al tercero en 2024 y al segundo puesto en el primer semestre de 2025, estableciendo un referente para el crecimiento de alta calidad en el almacenamiento de energía.

Liderar con innovación, forjar la fabricación avanzada

La innovación tecnológica es el principal motor de crecimiento de HiTHIUM. Gracias a su I+D interna, ha desarrollado un sistema integral, desde los materiales hasta el reciclaje, logrando avances en seguridad, eficiencia, consistencia, ciclo de vida y costes. En el ámbito de la fabricación, HiTHIUM aprovecha procesos extremos y avanzados con integración de sistemas para mejorar la calidad y la eficiencia:

Utilización de modelos predictivos líderes en la industria para recomendar parámetros de producción posteriores en función de los materiales entrantes, garantizando así la consistencia en el rendimiento de la celda;

Lograr tasas de defectos de nivel PPB mediante precisión micrométrica y gestión de cero defectos;

Utilizar inteligencia artificial (IA) de última generación e IoT para una trazabilidad completa del proceso y una eficiencia óptima.

Ofreciendo excelencia en servicio, ganando confianza global

La entrega, puesta en marcha y operación de sistemas de almacenamiento de energía marcan el punto de partida para generar valor para el cliente. HiTHIUM ha desarrollado un sistema de servicio durante todo el ciclo de vida —que abarca la planificación, la personalización, la entrega y la operación y el mantenimiento— para garantizar un rendimiento confiable y una excelente experiencia del cliente.

La red global de servicio de HiTHIUM abarca más de 20 países y regiones, ofreciendo paquetes personalizados y modelos flexibles. Los equipos locales y los centros de servicio proporcionan soporte rápido y medible.

Seguridad y fiabilidad como base para la estabilidad del ciclo de vida

Detrás del hito de 100 GWh se encuentra la operación segura de los proyectos globales de HiTHIUM. Desde mesetas y desiertos hasta permafrost y altas temperaturas, la compañía aplica rigurosas pruebas y una gestión de seguridad integral durante todo el ciclo de vida, abarcando la fabricación, el transporte, el uso y el reciclaje. Las protecciones multinivel en materiales, celdas, módulos y sistemas garantizan la estabilidad a largo plazo en entornos exigentes en todo el mundo.

Las baterías y sistemas de HiTHIUM han demostrado su resiliencia en condiciones extremas. En 2025, bajo la supervisión de UL Solutions, la compañía realizó la primera prueba de fuego a gran escala del mundo, totalmente a puerta abierta, en su BESS ∞Block de 5 MWh, lo que confirmó la fiabilidad de HiTHIUM en los escenarios más adversos.

Impulsando los envíos a nuevas cotas con el almacenamiento de energía de larga duración

En la ceremonia, la planta de fabricación de HiTHIUM en Chongqing atrajo gran atención. Como centro estratégico en el suroeste de China, la planta cuenta con líneas de alta eficiencia de cuarta generación. En junio, la ∞Cell 1175 Ah, la primera celda de almacenamiento de larga duración de clase MWh del mundo, salió de la línea de producción. El BESS ∞Power de 6,25 MWh y 4 h, construido sobre esta celda, está previsto para su entrega global en el cuarto trimestre de 2025 y se espera que se convierta en un referente en almacenamiento de larga duración, impulsando la transición global hacia la energía verde.

Para HiTHIUM, el hito de 100 GWh representa un nuevo punto de partida. A medida que el mercado evoluciona hacia soluciones de larga duración, la compañía se centrará en el almacenamiento de energía, impulsada por la innovación y una estrategia global, ofreciendo la "Solución HiTHIUM" para impulsar la transición hacia la energía verde de alta calidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2756894/20250822_150307.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hithium-supera-los-100-gwh-en-enviosacelera-el-crecimiento-con-almacenamiento-de-energia-de-larga-duracion-302538015.html