(Información remitida por la empresa firmante)

- HiTHIUM y Turbo Energy implementan una plataforma de infraestructura energética basada en IA en 15 instalaciones industriales de Europa

El despliegue industrial de 366 MWh integra la plataforma de optimización por IA de Turbo Energy con los avanzados sistemas de almacenamiento de baterías de HiTHIUM, creando uno de los ecosistemas energéticos industriales definidos por software más avanzados de Europa

MÚNICH, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- HiTHIUM, líder mundial en tecnología de almacenamiento de energía en baterías, ha dado a conocer hoy el primer proyecto de su alianza estratégica con Turbo Energy, S.A. (Nasdaq: TURB), integrador global de soluciones solares y de almacenamiento de energía basadas en IA, y sistemas inteligentes de gestión energética. El proyecto se ha mostrado mediante una presentación conjunta en la feria Intersolar Europe. HiTHIUM y Turbo Energy colaboran en el despliegue a gran escala de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), con una capacidad total de 366 MWh en 15 instalaciones industriales pertenecientes a un importante grupo industrial europeo. Hasta el momento se han entregado 21 contenedores HiTHIUM, cada uno con una capacidad de 6,25 MWh. Alimentados por baterías LFP de 1175 Ah y 4 horas de duración de HiTHIUM, los contenedores incorporan por primera vez la plataforma de optimización basada en IA de Turbo Energy en los sistemas de baterías.

La incorporación del software de gestión energética y la experiencia en IA de Turbo Energy a los avanzados productos BESS de HiTHIUM es un elemento clave de la alianza estratégica entre ambas compañías, iniciada en 2025. Esta colaboración sirve para conseguir que los proyectos comerciales e industriales a gran escala implementen infraestructuras de almacenamiento de energía inteligentes y definidas por software.

Un nuevo modelo energético integral proporciona una eficiencia y estabilidad superiores de cara a las industrias con alto consumo eléctrico

Esta avanzada integración escalable de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), inteligencia artificial (IA) y arquitectura de optimización de sistemas de gestión energética (EMS) con la generación de energía limpia responde a la urgente presión a la que se enfrentan las industrias europeas con alto consumo eléctrico. Dados factores como el aumento de los costes operativos, la volatilidad energética y la inestabilidad de la red, las grandes empresas comerciales e industriales en Europa necesitan modelos energéticos más eficientes que permitan capacidades de ejecución integradas en todo el hardware y software de sus sistemas energéticos.

Como demuestra este nuevo proyecto industrial de 15 instalaciones, Turbo Energy y HiTHIUM ahora pueden ofrecer soluciones integrales y totalmente optimizadas de energía solar y almacenamiento de energía, adaptadas a entornos comerciales e industriales complejos. El software de Turbo Energy transforma los sistemas de baterías de HiTHIUM en activos energéticos adaptables y optimizados, capaces de mejorar la eficiencia, reducir la exposición a la volatilidad de los precios de la energía y aumentar la resiliencia operativa.

"Nuestra alianza con Turbo Energy refleja el compromiso de HiTHIUM de ofrecer soluciones de almacenamiento de energía inteligentes y de alto rendimiento, adaptadas a las necesidades de las grandes empresas comerciales e industriales (C&I) de Europa", declaró Kelson Li, vicepresidente de HiTHIUM Europa. "Al mismo tiempo que los grandes consumidores de energía comerciales e industriales se enfrentan a una presión creciente debido a la volatilidad de los costes energéticos, las limitaciones de la red y los objetivos de descarbonización, la combinación de un almacenamiento de baterías avanzado de larga duración y una gestión energética basada en IA se vuelve cada vez más crucial. Al integrar la tecnología de almacenamiento de baterías de eficacia probada de HiTHIUM con las capacidades de optimización de Turbo Energy, permitimos a los grandes clientes C&I implementar infraestructuras energéticas más resilientes, eficientes y económicamente optimizadas. Este proyecto sirve para demostrar cómo el almacenamiento de energía definido por software puede ofrecer un valor operativo y financiero cuantificable para las empresas con alto consumo energético, al tiempo que contribuye a un futuro energético industrial más sostenible".

Mariano Soria, consejero delegado de Turbo Energy, añadió: "Este proyecto demuestra cómo la infraestructura energética industrial está evolucionando más allá del hardware. La próxima generación de sistemas energéticos se definirá por la inteligencia, la optimización y la toma de decisiones en tiempo real. Combinando la avanzada tecnología de almacenamiento de HiTHIUM con la plataforma basada en IA de Turbo Energy, estamos transformando los sistemas de baterías en activos energéticos inteligentes capaces de adaptarse a las condiciones operativas industriales, mejorando la eficiencia y respaldando la competitividad a largo plazo. Creemos que la infraestructura energética definida por software se convertirá en un pilar fundamental para el futuro de la electrificación industrial".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000370/image1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hithium-y-turbo-energy-implementan-una-plataforma-de-infraestructura-energetica-basada-en-ia-302811564.html