Un hito en neurociencia; nace la primera formación universitaria oficial en EMT y tDCS en español - INSTITUTO DE FORMACIÓN INTERNACIONAL EN NEUROMODUL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de mayo de 2026.- La neuromodulación no invasiva se ha consolidado como una de las áreas con mayor crecimiento dentro de las neurociencias clínicas y la medicina moderna. Cada vez más profesionales sanitarios utilizan técnicas de estimulación cerebral para intervenir sobre redes neuronales implicadas en la emoción, el movimiento, la cognición, el dolor y la recuperación funcional. En este contexto, centros como IFIN reflejan la creciente necesidad de una formación oficial y acreditada en estimulación transcraneal, que es cada vez más demandada por los profesionales sanitarios.

La primera formación universitaria oficial en EMT (TMS) y tDCS en español

El Instituto de Formación Internacional en Neuromodulación (IFIN) impulsa un hito relevante al lanzar la primera formación universitaria oficial en español en Estimulación Magnética Transcraneal (EMT o TMS) y Estimulación Transcraneal por Corriente Directa (tDCS).

Esta iniciativa supone un antes y un después en la formación en neuromodulación no invasiva, al ofrecer por primera vez cursos oficiales y acreditados con reconocimiento universitario en estas técnicas.

IFIN se convierte así en la primera entidad en ofrecer formación universitaria acreditada en EMT (TMS) y tDCS en español, con acreditación de la Universidad EUNEIZ. El proyecto responde a la creciente demanda de cursos oficiales de EMT (TMS), cursos oficiales de tDCS y formación acreditada en neuromodulación no invasiva.

Formación acreditada en estimulación transcraneal basada en evidencia científica

La EMT (TMS) y la tDCS cuentan con evidencia científica cada vez más consolidada en indicaciones como la depresión, el dolor crónico, la rehabilitación tras ictus y diferentes trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos, con nuevas aplicaciones en continuo desarrollo.

Esta realidad hace imprescindible una formación estructurada que garantice calidad, seguridad y correcta aplicación clínica.

La dirección académica de los programas está a cargo del Dr. Héctor Saiz García y del Dr. Daniel Vicente Rivera, médicos psiquiatras y referentes en neuromodulación clínica. Desde la dirección se destaca la importancia de que la expansión de la EMT y la tDCS vaya acompañada de formación oficial, formación acreditada y capacitación universitaria orientada a la práctica clínica real.

Cursos oficiales de neuromodulación no invasiva dirigidos a profesionales sanitarios

Uno de los elementos centrales del modelo formativo de IFIN es su enfoque clínico y transversal. Los programas han sido diseñados por clínicos y dirigidos a profesionales sanitarios que trabajan con el cerebro como herramienta terapéutica, abordando no solo el manejo técnico de la estimulación transcraneal, sino también la indicación clínica, la seguridad y la integración de la neuromodulación en el abordaje global del paciente.

La formación está dirigida a perfiles profesionales como:

Psiquiatría

Neurología

Neuropsicología

Neurofisiología clínica

Rehabilitación

Tratamiento del dolor

Enfermería

Fisioterapia

Psicología sanitaria

Logopedia

Terapia ocupacional

Curso universitario oficial en EMT (TMS) y curso universitario oficial en tDCS

Actualmente, IFIN ofrece dos programas principales:

Curso universitario oficial en EMT (TMS)

Curso universitario oficial en tDCS

Ambos programas han sido concebidos como la primera formación homologada en español en estas técnicas y se complementan con prácticas presenciales opcionales con dispositivos reales y supervisión directa de profesionales con experiencia clínica.

Más información sobre formación oficial en neuromodulación

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