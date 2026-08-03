HIZENERGY entra en el primer nivel mundial con su cotización en BloombergNEF Tier 1

(Información remitida por la empresa firmante)

HEFEI, China, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El 31 de julio de 2026, BloombergNEF (BNEF), el instituto líder mundial en investigación energética, publicó su lista de fabricantes de primer nivel de almacenamiento de energía del tercer trimestre de 2026. Fundada hace tan solo cuatro años en China, HIZENERGY se ha ganado un lugar en esta prestigiosa lista, uniéndose a la élite mundial de proveedores de almacenamiento de energía y consolidándose como un especialista destacado en almacenamiento de energía para el sector comercial e industrial (C&I). Este importante reconocimiento subraya la solidez tecnológica de la empresa y su capacidad de suministro global y fiable para los mercados internacionales.

La lista de empresas Tier 1 del tercer trimestre de 2026 incluye 68 fabricantes, la mayoría gigantes consolidados del sector con más de una década de trayectoria. HIZENERGY, fundada en junio de 2022, destaca por su juventud, al superar la evaluación Tier 1 en su primera presentación y romper con la creencia generalizada en el sector de que las nuevas empresas necesitan entre 5 y 8 años para cumplir con los criterios de Tier 1.

La I+D independiente constituye la principal ventaja competitiva de HIZENERGY. Más de la mitad de su plantilla está formada por ingenieros de investigación, que poseen más de 120 patentes relacionadas con la tecnología de almacenamiento de energía. En 2026, la empresa lanzó a nivel mundial su sistema patentado de conversión de energía (PCS) de alta potencia refrigerado por líquido de 300 kW/460 kW, cubriendo así una importante brecha técnica en el sector. Este innovador hardware resuelve los problemas persistentes de los sistemas de almacenamiento convencionales para el sector comercial e industrial, como el tamaño excesivo, las elevadas pérdidas por operación en paralelo y los costes prohibitivos de ampliación de capacidad, estableciendo una barrera tecnológica diferenciada sin precedentes.

La sólida trayectoria en proyectos comerciales constituye la base de la calificación Tier 1 de HIZENERGY. A mediados de 2026, la capacidad acumulada de almacenamiento de energía instalada de la compañía superaba los 1,8 GWh, con más de 6.000 armarios de almacenamiento de energía desplegados en todo el país. Su capacidad de despliegue global paralela también cumple con los estándares de evaluación global de BNEF: HIZENERGY ha creado equipos locales en Europa y el sudeste asiático, con proyectos operativos en marcha con éxito en Bélgica, Alemania y otros territorios de ultramar.

Asegurar el estatus BNEF Tier 1 marca una nueva línea de partida en lugar de una línea de meta para HIZENERGY. En el futuro, la compañía aprovechará esta acreditación de clase mundial para profundizar la investigación y el desarrollo central, iterar sistemas de almacenamiento de alta potencia refrigerados por líquido y software de gestión de energía inteligente. Ampliará las redes de servicios localizados en toda Europa y el sudeste asiático, diversificará los escenarios de aplicaciones de almacenamiento de energía y se centrará completamente en la vía de almacenamiento global de C&I. Comprometido con soluciones de almacenamiento de energía rentables y de primera calidad, HIZENERGY tiene como objetivo ofrecer energía limpia estable y rentable a empresas industriales y comerciales de todo el mundo. Para más información, visítenos en https://en.hizenergy-ess.com/

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