(Información remitida por la empresa firmante)

- HIZENERGY obtiene la evaluación de solvencia de TÜV SÜD, consolidando así la financiación global y la base para el despliegue de proyectos de almacenamiento de energía

HEFEI, China, 2 de abril de 2026/PRNewswire/ -- En un momento crucial para acelerar la transición energética global, HIZENERGY ha vuelto a recibir el reconocimiento de un organismo internacional de gran prestigio. En la 14ª Cumbre y Exposición Internacional de Almacenamiento de Energía 2026, Xu Hailiang, vicepresidente de TÜV SÜD, entregó formalmente el Certificado de Evaluación de Viabilidad Financiera a Chen Zhi, presidente de HIZENERGY.

La evaluación confirma que los productos y soluciones de almacenamiento de energía de HIZENERGY cumplen con los requisitos de los principales mercados internacionales en materia de diligencia debida técnica y evaluación de riesgos aplicada a la inversión y financiación de proyectos de almacenamiento de energía, abarcando dimensiones clave como la seguridad, la fiabilidad y el cumplimiento normativo. Proporciona un respaldo técnico fundamental de terceros para la financiación de proyectos y su despliegue global en los mercados de capitales de todo el mundo.

Dimensiones clave de la viabilidad financiera de los proyectos de almacenamiento de energía

En el contexto de la continua expansión del mercado global de almacenamiento de energía y la creciente complejidad de las estructuras de inversión y financiación, la viabilidad financiera de los proyectos se ha convertido en un indicador clave para evaluar su rentabilidad comercial y el valor de la inversión a largo plazo. Los servicios de evaluación de viabilidad financiera y diligencia debida técnica de TÜV SÜD adoptan una perspectiva integral del ciclo de vida, realizando un análisis sistemático de los proyectos de almacenamiento de energía en cuanto a cumplimiento técnico, seguridad y control de riesgos, rendimiento y fiabilidad, capacidades de operación y mantenimiento, así como el rendimiento del fabricante y del proyecto.

En la ceremonia de entrega del certificado, Xu Hailiang, vicepresidente de TÜV SÜD, declaró: "La evaluación de viabilidad financiera no solo reconoce la calidad de ingeniería de los productos y soluciones de HIZENERGY, sino que también contribuye a alinear el sistema técnico de almacenamiento de energía de China con los marcos de evaluación de riesgos internacionalmente aceptados".

Chen Zhi, presidente de HIZENERGY, mencionó en su discurso: "Esta certificación refleja los valores fundamentales de HIZENERGY: Gratitud, Sinceridad, Profesionalismo y Colaboración. Impulsados por este logro, seguiremos integrando las tecnologías de almacenamiento de energía en los mercados globales y ofreciendo soluciones de almacenamiento de energía con mayor valor de inversión para usuarios industriales y comerciales de todo el mundo.

Cuatro ventajas clave para el desarrollo de soluciones globales de almacenamiento de energía

La obtención de esta certificación respalda firmemente la rápida expansión de HIZENERGY en mercados internacionales clave, como Europa y el Sudeste Asiático. Con más de 15 años de experiencia tecnológica y en proyectos de almacenamiento de energía comercial e industrial, HIZENERGY consolida su competitividad global integral, centrada en sus sistemas PCS de desarrollo propio y la serie de productos Enerbox:

Impulsados por la viabilidad financiera, se fomenta el desarrollo global de alta calidad del almacenamiento de energía

De cara al futuro, HIZENERGY aprovechará el reconocimiento de solvencia financiera de TÜV SÜD como punto de partida para profundizar en la I+D y la integración de sistemas de almacenamiento de energía, y para modernizar su sistema global de productos y servicios, con el fin de construir un ecosistema industrial más sólido y sostenible. La compañía respaldará la implementación estable de proyectos de almacenamiento de energía en diversos mercados y aportará su experiencia a la transición energética global y al desarrollo sostenible.

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