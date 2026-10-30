HIZENERGY presenta una gama completa de soluciones BESS destinadas a la transición energética europea

(Información remitida por la empresa firmante)

- HIZENERGY presenta una gama completa de soluciones BESS para el sector comercial e industrial (C&I) destinadas a la transición energética europea

FRANKFURT, Alemania, 30 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- El doctor Fei Wang, gerente de soluciones en HIZENERGY, ofreció una presentación principal en la que expuso la completa cartera de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías para el sector comercial e industrial (C&I BESS) de la empresa, abordando los urgentes desafíos de flexibilidad de la red en Europa, en un contexto marcado por la creciente penetración de la energía solar, los efectos de la curva de pato (duck curve) y el aumento de las horas con precios negativos en el mercado eléctrico del día anterior.

La reducción de los costes de los sistemas refuerza aún más la viabilidad económica del almacenamiento energético detrás del contador para fábricas, parques industriales y locales comerciales. La serie ENERBOX, producto estrella de HIZENERGY, admite tres modos operativos principales: conectado a la red, aislado de la red y conmutación fluida entre ambos estados. Este sistema todo en uno con acoplamiento en CA ofrece una potencia de 125 kW y una capacidad energética de 261 o 313 kWh, ampliable mediante la conexión en paralelo de varias unidades.

Estas soluciones maximizan el autoconsumo de energía fotovoltaica, permiten la reducción de picos de demanda, el arbitraje energético, el acceso a mercados de servicios complementarios y el respaldo para cargas críticas. Las unidades superan las pruebas de seguridad UL 9540A y pueden ponerse en marcha completamente en el lugar de instalación en un plazo de dos horas. HIZENERGY cuenta con sistemas ya operativos en toda Europa. Los Países Bajos actúan como su centro de operaciones europeo, albergando la oficina regional, el almacén y su principal centro de servicio posventa, complementados por otros 12 puntos de servicio posventa distribuidos por toda Europa. Entre sus casos de uso demostrados se incluyen la integración de energía fotovoltaica, sistemas de baterías y carga de vehículos eléctricos, el respaldo para microrredes resilientes y el arbitraje energético orientado a la generación de ingresos. Con 16 años de experiencia en el desarrollo interno de sistemas de conversión de potencia (PCS), HIZENERGY cuenta con la clasificación Tier 1 de BloombergNEF y la certificación de bancabilidad de TÜV SÜD.

El almacenamiento en baterías para el sector comercial e industrial (C&I) abre múltiples vías de valor: una mejor rentabilidad empresarial, una seguridad energética fiable y un avance real en la descarbonización para las empresas europeas, señaló el doctor Fei Wang. El ecosistema de hardware y software es adecuado tanto para instalaciones industriales y comerciales de nueva construcción como para proyectos de modernización. Para más información, visítenos en https://en.hizenergy-ess.com/

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