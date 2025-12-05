HIZENERGY recibió el premio EUPD a la máxima innovación en Solar Solutions Düsseldorf 2025

HIZENERGY: EUPD TOP INNOVATION AWARD - HIZENERGY/PR NEWSWIRE

-HIZENERGY anunció una cooperación estratégica en almacenamiento de energía comercial e industrial y recibió el premio EUPD a la máxima innovación en Solar Solutions Düsseldorf 2025

DUSSELDORF, Alemania, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- HIZENERGY, empresa líder en innovación en almacenamiento de energía, presentó sus últimas soluciones C&I en Solar Solutions Düsseldorf (3 y 4 de diciembre de 2025). El stand de la empresa despertó un gran interés profesional, lo que resaltó el compromiso de HIZENERGY con la innovación y la excelencia de sus productos.

Importante cooperación estratégica en almacenamiento de energía comercial e industrial

El 3 de diciembre, HIZENERGY firmó un acuerdo de cooperación estratégica con QuSolar Energy B.V., empresa holandesa. Esta colaboración crea un marco a largo plazo para impulsar conjuntamente el crecimiento del mercado de almacenamiento de energía comercial e industrial en Europa, combinando la tecnología de almacenamiento de HIZENERGY con el despliegue regional y el acceso al mercado de QuSolar.

Innovación galardonada por EUPD Research

La excelencia tecnológica de HIZENERGY fue reconocida por EUPD Research, una autoridad respetada en energía fotovoltaica y almacenamiento de energía con más de 25 años de experiencia en el mercado. En la feria, EUPD premió a HIZENERGY con su premio a la "Innovación Superior", un reconocimiento al compromiso de la compañía con el suministro de soluciones de almacenamiento de energía comerciales e industriales de alto rendimiento, fiables y sostenibles para el mercado europeo.

Sistemas de almacenamiento de energía comercial e industrial innovadores, adaptados a las necesidades del mercado

EnerBox responde a la creciente demanda europea de almacenamiento de energía distribuida integrando la tecnología PCS patentada de HIZENERGY con un diseño versátil e integral. Diseñado específicamente para aplicaciones comerciales e industriales, facilita la reducción de picos de demanda, la regulación de frecuencia, el intercambio de energía y las soluciones de carga PV+ESS+EV. Su arquitectura flexible y escalable permite la adaptación a diversos modos y escenarios operativos. Además, el nuevo EnerBox ofrece una densidad energética excepcional de hasta 185 kWh/m y está protegido por un sistema proactivo de prevención de incendios para una seguridad óptima. Esta innovación subraya la dedicación de HIZENERGY a satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes, garantizando al mismo tiempo una fiabilidad superior del producto.

Una plataforma para la colaboración futura

Solar Solutions Düsseldorf es un evento clave del sector; el premio y la participación de HIZENERGY subrayan su compromiso europeo y sus planes de colaboración local. EnerBox cuenta con certificaciones como VDE–AR–N 4110 y C10/11. "Esperamos trabajar con instaladores, desarrolladores e inversores para adaptar nuestras soluciones a las necesidades de Europa", afirmó Penny Pan, directora para Europa de HIZENERGY.

Acerca de HIZENERGY

HIZENERGY se especializa en proporcionar soluciones de sistemas de almacenamiento de energía para aplicaciones comerciales e industriales, con los sistemas de conversión de energía como eje central. La empresa se compromete a abordar los principales desafíos y necesidades asociados con el almacenamiento de energía en estos sectores. Con la misión de "Energía flexible para todos", HIZENERGY busca ofrecer soluciones de almacenamiento de energía eficientes, inteligentes, seguras y confiables para sus clientes comerciales e industriales.

