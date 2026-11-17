Oficina HJAPÓN - HJAPÓN

(Información remitida por la empresa firmante)

La inmobiliaria de alma japonesa HJAPÓN ha sido seleccionada para incorporarse a LeadingRE, una red internacional que reúne, por invitación, a empresas inmobiliarias independientes líderes en sus respectivos mercados. Gracias a este acuerdo, las propiedades exclusivas de HJAPÓN en Barcelona tendrán visibilidad directa ante inversores y compradores de más de 70 países, y los inversores y compradores nacionales podrán conocer las viviendas de lujo y mansiones más extraordinarias de todo el mundo

Madrid, 17 de noviembre de 2026.- HJAPÓN, la inmobiliaria de autor de referencia en el mercado residencial de alto standing en Barcelona y la costa del Maresme, ha anunciado hoy la firma oficial de su alianza estratégica con Leading Real Estate Companies of the World™ (LeadingRE), una red internacional de empresas inmobiliarias independientes líderes, con presencia en 70 países y que cuenta además con Luxury Portfolio International, su división especializada en marketing inmobiliario de lujo.



Esta incorporación, que se produce tras superar un riguroso proceso de selección basado en la reputación, la excelencia en el servicio y los resultados comerciales de HJAPÓN, sitúa a esta inmobiliaria de autor en una posición de liderazgo indiscutible. A partir de ahora, la firma catalana conecta directamente el mercado local con una comunidad global, fortaleciendo las oportunidades de colaboración, referidos y exposición de sus propiedades ante otros mercados.



Un puente directo con el patrimonio internacional

La alianza permite a HJAPÓN ofrecer a sus clientes una exposición internacional sin precedentes. Las propiedades más exclusivas de su cartera se promocionarán ante una base de datos cualificada de inversores internacionales así como family offices y compradores de alto patrimonio.



Además, el acuerdo activa un sistema global de referidos de alta calidad. Esto significa que cualquier cliente de Barcelona que busque adquirir una residencia de lujo en plazas clave como Nueva York, Miami, Santo Domingo, Londres, París, Zúrich, Tokio, Sídney o Dubái podrá ser guiado por los mejores expertos de cada destino bajo el sello de confianza de la red con el acompañamiento y asesoramiento de HJAPÓN con la esencia y filosofía de empresa.



El nuevo horizonte sin fronteras de HJAPÓN

"Para HJAPÓN, este acuerdo es un hito clave en nuestra trayectoria", afirma Judith Japón (International Business Coordinator de HJAPÓN). "Siempre nos hemos diferenciado por fusionar el conocimiento profundo local con valores inspirados en la cultura japonesa, como el honor, la discreción y el respeto. Esta alianza mantiene intacto nuestro ADN independiente, pero nos dota del músculo tecnológico, de marketing y de la red de contactos de la corporación inmobiliaria más grande del planeta. Ahora, cuando un propietario nos confía su casa en exclusiva, no solo la está presentando en Barcelona; la está exponiendo en las vitrinas más prestigiosas del mundo. Muchos de nuestros clientes tienen intereses en distintos países. Esta alianza nos ayudará a ampliar las posibilidades de acompañarlos y, al mismo tiempo, a presentar Barcelona y el Maresme a nuevos contactos internacionales, conservando siempre el servicio cercano y personalizado que nos caracteriza".



La efusiva bienvenida de LeadingRE

"Nos complace dar la bienvenida a HJAPÓN a nuestra red", señaló Paul Boomsma, presidente y director ejecutivo de Leading Real Estate Companies of the World™. "Con su conocimiento del mercado de Barcelona y Maresme, la compañía es una valiosa incorporación a nuestra comunidad de inmobiliarias líderes. A través de LeadingRE, HJAPÓN combina su experiencia local con relaciones y recursos internacionales de primer nivel".



Leading Real Estate Companies of the World™ (LeadingRE) es la red mundial más prestigiosa que une a agencias inmobiliarias independientes a nivel global. 500 agencias miembro en 70 países, 4.800 oficinas y 129.000 profesionales inmobiliarios que destacan por su liderazgo local y su trayectoria en el mercado residencial. Y es que, como bien dice su eslogan: "Were LOCAL, Were GLOBAL".

Contacto

Nombre contacto: Judith Japón

Descripción contacto: HJAPÓN

Teléfono de contacto: 935408161