HJN Business Brokers asesora la integración de Avícola Segoviana en el Grupo Oblanca

Madrid, 31 de octubre de 2025.-

HJN Business Brokers asesora a Avícola Segoviana en una operación estratégica que refuerza la presencia de Oblanca en el centro peninsular

HJN Business Brokers ha actuado como asesor del vendedor en la reciente transmisión de Avícola Segoviana (Distribución Frigorífica Segoviana) al Grupo Oblanca, compañía de referencia nacional en el sector avícola con más de seis décadas de trayectoria.



La operación, culminada con éxito tras un proceso confidencial y estructurado, refuerza la posición de Oblanca en el centro de la península, especialmente en la Comunidad de Madrid, y amplía su red de clientes en los canales de restauración, colectividades y distribución alimentaria.



La empresa adquirida, con más de 40 años de experiencia, cuenta con un equipo humano de alrededor de 60 profesionales y una sólida reputación por la calidad de sus productos y su capacidad de servicio. Su especialización en despiece fresco al detalle, elaborados de pollo y ovoproductos, complementa de manera natural la estructura productiva y comercial del grupo leonés, generando importantes sinergias operativas y logísticas.



"Nos enorgullece haber acompañado a los propietarios de Avícola Segoviana en un proceso tan relevante para la continuidad y el crecimiento de su proyecto empresarial. La integración en Grupo Oblanca garantiza una nueva etapa de desarrollo y expansión bajo el paraguas de una marca líder en el sector", explica Julio Gysels, fundador y socio director de HJN Business Brokers.



HJN Business Brokers desea reconocer también la excelente colaboración del equipo jurídico de Álvarez & Canal Abogados, asesores del comprador, cuya profesionalidad y talante constructivo contribuyeron decisivamente al éxito de la transacción.



Con esta operación, HJN Business Brokers (hjn.es) refuerza su posición como firma especializada en procesos de crecimiento inorgánico y relevo generacional de PYMEs, ofreciendo un acompañamiento estratégico, confidencial y orientado a generar valor sostenible para empresarios y grupos en expansión.







