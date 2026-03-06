HM Hospitals y Huawei lanzan conjuntamente una muestra global de atención médica inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei celebró una cumbre bajo el lema "IA+, Acelerando la Inteligencia Sanitaria". El evento reunió a destacados expertos mundiales en salud, académicos y socios del sector para visualizar el nuevo futuro de la atención sanitaria digital e inteligente. En la cumbre, Huawei se asoció con HM Hospitals (España) para lanzar oficialmente la Muestra Global de Atención Sanitaria Inteligente.

Li Junfeng, vicepresidente de Huawei y consejero delegado de la unidad de negocio del Sector Público Global, afirmó en su discurso que, como la primera plataforma de atención médica inteligente de Huawei en Europa, HM Hospitals integra las tecnologías digitales líderes de China con la experiencia europea en salud, ofreciendo un modelo práctico para la modernización inteligente del sector sanitario global.

Xavier Tarrago Bonfill, director del Proyecto de Transformación Digital de HM Hospitals, detalló la arquitectura técnica y los logros de aplicación de la plataforma en su discurso inaugural. Mediante la modernización de la infraestructura digital e inteligente y la introducción de soluciones de Huawei, como la Digitalización de Tecnología Médica y el Campus Hospitalario Inteligente, ambas partes impulsan de forma integral la construcción de hospitales inteligentes. En la gestión de campus y salas, se han implementado dispositivos Wi-Fi 7 y de alto rendimiento, junto con acceso cableado de 2.5GE para satisfacer los requisitos clínicos de baja latencia y alto ancho de banda. La implementación de CloudCampus y la plataforma CampusInsight permite la operación y el mantenimiento de la red inteligente. En el campo de la tecnología médica, el grupo reforzó su sistema de información hospitalaria (HIS) y su sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS) con la solución de almacenamiento flash activo-activo sin puerta de enlace de Huawei, lo que garantiza la continuidad sin interrupciones de los servicios de salud. Al integrar aún más un lago de datos médicos basado en almacenamiento escalable, el grupo habilitó la estratificación automática de grandes cantidades de archivos no estructurados. Esto no solo satisface las necesidades en constante evolución de los sistemas de imagen y patología, sino que también sienta las bases digitales de alta velocidad para el diagnóstico y el tratamiento inteligentes.

El Global Smart Healthcare Showcase, lanzado por Huawei junto con HM Hospitals, marca un hito en la estrecha colaboración entre ambas partes. Ambos han aprovechado al máximo sus respectivas fortalezas para compartir recursos y obtener beneficios mutuos, aportando nuevas perspectivas para la construcción global de la atención médica inteligente. De cara al futuro, Huawei seguirá liderando la innovación, trabajando en estrecha colaboración con clientes y socios globales para integrar la inteligencia en cada hospital y coautor de un nuevo capítulo en la inteligencia del sector.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926724/HM_Hospitals_Spain_Huawei_jointly_launched_Global_Smart_Healthcare_Showcase.jpg

