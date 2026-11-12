HNCEXPO Shenzhen 2026 concluye con éxito; la atención se desplaza hacia Shanghái en junio de 2027

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La feria "Healthplex Expo, Natural & Nutraceutical Products Shenzhen 2026" (HNCEXPO-Shenzhen 2026), organizada de forma conjunta por medio de CCCMHPIE y Sinoexpo Informa Markets, tuvo lugar del 13 al 15 de octubre de 2026 en el Centro Mundial de Exposiciones y Convenciones de Shenzhen. Aprovechando la fortaleza industrial del Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, la exposición sirvió como plataforma especializada para la presentación de marcas, el anuncio de tendencias, el intercambio técnico y la creación de redes de negocios.

La cuarta edición de Connexion ShenZhen abarcó los sectores de salud, estilo de vida, restauración, hostelería y mobiliario, así como el procesamiento y envasado de alimentos, equipos para servicios de alimentación y electrodomésticos comerciales. Con una superficie de 180.000 metros cuadrados, atrajo a más de 2.000 expositores de todo el mundo y registró un récord de 138.342 visitantes profesionales, un 25,25% más que el año anterior. El sector de la salud y la nutrición, un pilar fundamental de las ferias que se celebraron simultáneamente, registró 29.753 visitas. La asistencia internacional aumentó un 60,2% con respecto a la edición anterior, consolidando su papel como plataforma para establecer contactos comerciales internacionales.

Empresas líderes presentan productos a lo largo de toda la cadena de valor

Como respuesta a la creciente demanda de China de productos de salud de mayor calidad, HNCEXPO-Shenzhen 2026 presentó una amplia gama de exposiciones en categorías clave, incluyendo nutracéuticos y suplementos dietéticos, dietoterapia y medicina tradicional china (MTC), productos de belleza y antienvejecimiento, alimentos funcionales, productos innovadores para la salud y el bienestar, y productos inteligentes para el cuidado de la tercera edad y tecnología aplicada al envejecimiento.

La exposición reunió a empresas líderes chinas e internacionales que mostraron productos avanzados, tecnologías innovadoras y soluciones integrales. Las reuniones de negocios presenciales entre expositores y compradores destacaron el papel de HNCEXPO-Shenzhen como una plataforma importante para demostrar capacidades, obtener información sobre el mercado y ampliar las redes comerciales.

HNCEXPO-Shenzhen 2026 contó con zonas y pabellones especializados, como la Zona de Marcas Internacionales, la Zona de Alimentos Tónicos y la Zona de Bienestar LOHAS, entre otros, que ofrecieron a los profesionales del sector oportunidades específicas para conectar con proveedores, descubrir nuevos productos e identificar oportunidades de crecimiento.

Al mismo tiempo, la exposición organizó una serie de reuniones individuales entre proveedores y compradores, con la participación de representantes de Tmall Global, Xiaohongshu, Weibo, JD.com y Taobao Live, además de agencias MCN consolidadas y creadores de contenido. Estas sesiones conectaron directamente a los expositores con socios de comercio electrónico para entablar conversaciones comerciales en profundidad.

Próxima parada: Shanghái en junio de 2027

De cara al futuro, les invitamos a acompañarnos del 22 al 24 de junio de 2027 en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái para la "Healthplex Expo, Productos Naturales y Nutracéuticos de China" (HNCEXPO-Shanghai). Esta exposición, que reúne a empresas líderes e innovadores de la industria global de la salud y la nutrición, ofrece una plataforma estratégica para descubrir tendencias emergentes, ampliar redes comerciales y planificar el desarrollo futuro.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hncexpo-shenzhen-2026-concluye-con-exito-la-atencion-se-desplaza-hacia-shanghai-en-junio-de-2027-302938257.html