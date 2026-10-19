HNS 2026: libro blanco técnico y de estándares sobre redes de campus inteligentes de 10 Gbps de alta calidad

(Información remitida por la empresa firmante)

-HNS 2026 | Huawei y organizaciones del sector publican en Europa un libro blanco técnico y de estándares sobre redes de campus inteligentes de 10 Gbps de alta calidad

FLORENCIA, Italia, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En la Huawei Network Summit 2026 (HNS 2026), Huawei, junto con organizaciones industriales y pioneros a nivel mundial, ha publicado el Libro blanco sobre estándares y aspectos técnicos de redes de campus inteligentes de 10 Gbps de alta calidad (en adelante, el 'Libro blanco'). Dirigido a sectores como los servicios públicos, la educación, la sanidad y la industria manufacturera, este documento expone los objetivos de construcción, los marcos de capacidades y las soluciones de referencia para crear redes de campus inteligentes de 10 Gbps seguras y preparadas tanto para el presente como para el futuro.

Entre los asistentes destacados se encontraban David Chen, vicepresidente del área de redes de campus de Huawei; Wei Qing, director del departamento de soluciones empresariales de Huawei en Italia; Philippe Breuils, consejero delegado para el sur de Europa en Wifirst; Rui Aguiar, presidente de Networld Europe; y George Polyzos, presidente de la Datacom Industry Association.

El libro blanco define seis capacidades fundamentales: red autónoma, banda ultraancha de 10 Gbps, conectividad universal, experiencia determinista, ahorro energético y seguridad integral. Asimismo, expone cómo desarrollar una infraestructura de campus inteligente de próxima generación mediante tecnologías avanzadas, tales como la coordinación entre múltiples puntos de acceso (AP), la detección inteligente basada en Wi-Fi, la colaboración inteligente en la red y el modelo de seguridad zero-trust.

Huawei presentó su solución mejorada Stellar Intelligent Campus Network durante la sesión de innovación sobre campus inteligentes. En su discurso de bienvenida, Gibbs Wang, presidente del Departamento de Marketing y Ventas de Soluciones de Redes Empresariales Globales de Huawei, afirmó: "Europa está entrando rápidamente en la era inteligente. La transformación digital no es solo una tendencia; se ha convertido en una necesidad real para todos los sectores. La solución Stellar Intelligent Campus Network de Huawei responde a esta demanda mediante la creación de una base de red de campus de mayor rendimiento, más segura y más inteligente, impulsando así la mejora de la productividad en las empresas industriales europeas".

Alex Sun, vicepresidente del área de Redes de Campus dentro de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei, destacó: "La era inteligente ya está aquí, lo que impulsa la evolución de las redes de campus: de ser una mera infraestructura de conectividad, pasan a convertirse en una infraestructura inteligente. Para adaptarse a este cambio, la solución Stellar Intelligent Campus Network de Huawei ofrece conectividad inalámbrica ultrarrápida, seguridad integral y autonomía de red, ayudando a los clientes a construir redes de campus que sean ultrarrápidas, seguras, sostenibles e inteligentes".

Entre los aspectos más destacados de la solución de Huawei se incluyen:

Conectividad inalámbrica ultrarrápida: La solución de Huawei aprovecha la tecnología Wi-Fi 7 Advanced para lograr una coordinación entre múltiples puntos de acceso (AP), duplicando así el rendimiento de la red. Además, utiliza Wi-Fi+X para ampliar las redes inalámbricas, convirtiéndolas en un sistema de detección para espacios inteligentes.

La solución de Huawei aprovecha la tecnología Wi-Fi 7 Advanced para lograr una coordinación entre múltiples puntos de acceso (AP), duplicando así el rendimiento de la red. Además, utiliza Wi-Fi+X para ampliar las redes inalámbricas, convirtiéndolas en un sistema de detección para espacios inteligentes. Seguridad integral: La solución de Huawei garantiza la seguridad de los activos al bloquear comportamientos anómalos de los terminales en cuestión de segundos y rastrear con precisión el origen de dichas anomalías. De este modo, todos los activos son totalmente visibles y confiables. Asimismo, asegura la conectividad mediante canales cifrados de extremo a extremo, protegidos contra amenazas cuánticas, para prevenir la fuga de datos.

La solución de Huawei garantiza la seguridad de los activos al bloquear comportamientos anómalos de los terminales en cuestión de segundos y rastrear con precisión el origen de dichas anomalías. De este modo, todos los activos son totalmente visibles y confiables. Asimismo, asegura la conectividad mediante canales cifrados de extremo a extremo, protegidos contra amenazas cuánticas, para prevenir la fuga de datos. Autonomía de red: El mapa digital de red y NetMaster de Huawei permiten realizar operaciones y mantenimiento (O&M) de forma totalmente automatizada (24/7) y sin necesidad de intervención humana experta, lo que reduce el tiempo medio de reparación (MTTR) en un 90 %. Adicionalmente, una arquitectura de red orientada al ahorro energético permite optimizar el consumo de energía desde múltiples dimensiones.

De cara al futuro, Huawei colaborará con pioneros europeos, organizaciones del sector y socios del ecosistema para implementar los conceptos y tecnologías expuestos en el libro blanco en una mayor variedad de entornos de campus; de este modo, ayudará a sus clientes a crear redes de campus inteligentes de mayor calidad, más sostenibles y más fáciles de mantener.

Consulte el libro blanco completo aquí: enlace

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