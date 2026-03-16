El hogar como el mejor lugar para decir adiós al animal de la familia? - After Life Vets

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de marzo de 2026.- Hay momentos que no tienen manual de instrucciones. Uno de ellos es despedirse de un animal que ha compartido años de vida con una familia. No es solo perder una mascota: es perder a alguien que estaba ahí cada mañana, que conocía los rituales de la casa, que ocupaba un lugar en el sofá y en el corazón. En España, la ley ya reconoce a los animales como seres sintientes, y cada vez más familias quieren que ese reconocimiento llegue también hasta el final de su vida. Ahí es donde nació After Life Vets.

Su propuesta es sencilla de explicar, pero difícil de ejecutar bien: llevar la atención veterinaria al hogar para que la despedida ocurra donde el animal se siente seguro, rodeado de las personas que más quiere, sin el estrés de un traslado en un momento tan delicado.

Pero quizás lo más importante de su trabajo no sea lo que hacen, sino cómo acompañan. Muchas familias llegan con una carga que va más allá del dolor por la pérdida: la duda de si están tomando la decisión correcta, el miedo a actuar demasiado pronto o demasiado tarde, la culpa silenciosa que a veces acompaña al amor.

After Life Vets trabaja para que esa culpa no tenga sitio. Antes de cualquier decisión, el equipo realiza una valoración del estado del animal y acompaña a la familia en ese proceso sin prisa, con la información y el apoyo necesarios para llegar a una conclusión serena. La decisión, cuando llega, no se toma a la ligera: se toma con conocimiento, con cariño y con la tranquilidad de estar haciendo lo correcto.

Una de las herramientas que usan para eso es el cuestionario de calidad de vida, que ayuda a observar señales concretas: si el animal sigue buscando contacto, si descansa sin signos de dolor, si mantiene algo del interés por lo que le gustaba. No para precipitar nada, sino para que la familia pueda mirar atrás sin reproches.

El equipo ofrece eutanasia veterinaria a domicilio, consultas de calidad de vida, acompañamiento en el duelo e incineración. Actualmente atienden en Andalucía (Málaga, Sevilla, Granada, Cádiz), Valencia, Cataluña (Barcelona y Girona) y Madrid. La demanda ha crecido en todas las zonas, lo que les ha llevado a buscar veterinarios en toda España que quieran sumarse al proyecto. No solo buscan buenos clínicos: buscan personas capaces de sostener un momento emocionalmente muy exigente, de acompañar sin invadir, de leer a una familia en duelo y saber qué necesita.

Las más de 90 reseñas que acumulan en Google reflejan algo que no se puede fabricar: la gratitud de quienes han vivido ese tránsito con ellos. Despedirse bien no es fácil. Pero se puede hacer con dignidad, con presencia y con la certeza de haber hecho lo mejor posible.



Emisor: After Life Vets

Contacto: After Life Vets

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