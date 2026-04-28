Hogares Group une la venta de la vivienda y el apoyo al fútbol de los hijos en una iniciativa pionera

Hogares Group - Hogares Group

(Información remitida por la empresa firmante)

La inmobiliaria apoya a más de 25 equipos de fútbol base en la Comunidad de Madrid. Sustentada en un modelo basado en la seguridad, la confianza y un acompañamiento cercano, la compañía ha lanzado la campaña: 'Vende tu casa con Hogares y el fútbol de tu hijo gratis', una iniciativa que refuerza su papel como aliado del vendedor

Madrid, 28 de abril de 2026.- Hogares Group continúa consolidando su posicionamiento como una de las agencias inmobiliarias de referencia en la Comunidad de Madrid, reforzando un modelo basado en la cercanía, la confianza y el acompañamiento integral en cada etapa del proceso inmobiliario.Bajo su filosofía de marca: "no vender casas, sino ayudar a encontrar hogares con alma", la compañía sigue impulsando iniciativas que van más allá del negocio, conectando con las personas y los municipios donde opera.



Un modelo inmobiliario con impacto local real: De la cercanía física a la innovación digital: alianza con Matchapp

Hogares mantiene una implicación activa con el entorno a través del patrocinio de más de 25 equipos de fútbol base en distintas localidades. Esta apuesta por el deporte refuerza su posicionamiento como una inmobiliaria con fuerte arraigo territorial, que conoce cada zona donde opera y actúa como especialista local. Este enfoque de proximidad permite a la compañía no solo ofrecer un servicio inmobiliario, sino también convertirse en un aliado para las familias.



En línea con su apuesta por la innovación aplicada al cliente, Hogares ha dado un paso más en su estrategia al convertirse en patrocinador oficial de Matchapp, la aplicación líder para seguir el fútbol base. Gracias a esta colaboración, la compañía ha lanzado la campaña: 'Vende tu casa con Hogares y el fútbol de tu hijo gratis', una iniciativa que refuerza su papel como aliado del vendedor, acompañándole en todo el proceso con soluciones que aportan tranquilidad y valor añadido.



En palabras de Noemí Sánchez, Digital Marketing Director y responsable del área de Innovación de la compañía: "Con esta alianza se busca el ir más allá de la transacción inmobiliaria. Acompañar a los clientes en lo que realmente importa en su día a día, integrando innovación y cercanía para generar valor tangible en sus vidas".



Sinergias solidarias: deporte inclusivo y valores compartidos

Además, Hogares mantiene acuerdos con entidades como el C.D. Leganés, donde impulsa activaciones como encuentros con jugadores y presencia en iniciativas vinculadas a la cantera y eventos como el Trofeo Villa de Leganés.A nivel local, destaca su patrocinio directo de equipos como la A.D. Villaviciosa de Odón, así como su implicación con más de 25 clubes de fútbol base en municipios donde opera, reforzando su cercanía con las comunidades.



El Torneo Solidario Hogares actúa como punto de encuentro de este ecosistema deportivo, reuniendo a múltiples equipos de cantera en torno a una iniciativa que combina deporte, familia e impacto social.Más allá del torneo, Hogares impulsa sinergias con iniciativas que promueven el deporte inclusivo y el desarrollo social, colaborando con proyectos y referentes que generan un impacto real en la comunidad. Hogares también refuerza su compromiso con el deporte como herramienta de integración apoyando proyectos vinculados al fútbol inclusivo (como el dirigido a personas con síndrome de Down) y al fútbol de cantera, promoviendo valores como la inclusión, el esfuerzo y el trabajo en equipo.



Hogares continúa hoy desarrollando un modelo integral basado en la confianza, la profesionalidad y la especialización en el sector.

Contacto

Emisor: Hogares Group

Nombre contacto: Fátima Abdallah González

Descripción contacto: Gabinete de Prensa de Hogares

Teléfono de contacto: +34 917 707 276



