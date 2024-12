"HOKUSAI: OTRA HISTORIA en TOKIO": exposición con experiencia ultrainmersiva

(Información remitida por la empresa firmante)

- "HOKUSAI: OTRA HISTORIA en TOKIO": exposición que ofrece a los visitantes una experiencia ultrainmersiva para sentir las obras maestras de Katsushika Hokusai con todo el cuerpo

- Las entradas para la exposición ya están a la venta y un nuevo tipo de entretenimiento inmersivo debuta en Shibuya, Tokio -

TOKIO, 18 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- El Comité de Producción de "HOKUSAI: OTRA HISTORIA en TOKYO" realizará "HOKUSAI: OTRA HISTORIA en TOKYO", una exposición sobre el tema de Katsushika Hokusai del sábado 1 de febrero de 2025 al domingo 1 de junio de 2025.

Página web oficial: https://hokusai.anotherstory.world/en/

"HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO" ofrece una experiencia inmersiva de próxima generación que combina imágenes, sonido y tacto para brindar una nueva sensación de retroceder en el tiempo al "ukiyo" (mundo flotante) de la era Edo, que Katsushika Hokusai (1760-1849) representado como el principal artista japonés de ukiyo-e (imágenes del mundo flotante).

Imagen 1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108499/202412091362/_prw_PI3fl_DIFQC2Kn.jpg

En esta exposición, los visitantes pueden revivir las escenas originales que Hokusai vio cuando pintó ukiyo-e a través de una representación visual dinámica que se extiende por todo el campo de visión. Además, las sensaciones captadas por Hokusai se reproducen mediante efectos tridimensionales utilizando sonido y viento a juego con las imágenes, así como vibraciones bajo los pies de los visitantes. Treinta y seis vistas del monte Fuji, la obra maestra de Hokusai, cobra vida vívidamente ante sus ojos, trascendiendo tanto el tiempo como el espacio.

El lugar consta de siete zonas, cada una de las cuales muestra el encanto de Hokusai desde varios ángulos. A través de este viaje a través del tiempo, los visitantes serán transportados a las historias representadas en sus pinturas ukiyo-e. El comité de producción espera que todos los visitantes disfruten de esta nueva experiencia inmersiva que nadie ha experimentado antes.

Imagen 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108499/202412091362/_prw_PI2fl_qiuseZ5o.png

- Resumen de la exhibiciónNombre: "HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO"Lugar: Tokyu Plaza Shibuya 3F, 1-2-3 Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokiohttps://shibuya.tokyu-plaza.com/access/Periodo: sábado 1 de febrero de 2025 a domingo 1 de junio de 2025Organizadores: "HOKUSAI: ANOTHER STORY in TOKYO" Production CommitteeGeek Pictures Inc., Tokyu Land Corporation, RED inc., Sony PCL Inc., The Asahi Shimbun CompanyCooperación: Agency for Cultural AffairsObras originales cortesía de: Yamanashi Prefectural MuseumCooperación e imágenes proporcionadas por: Ars Techne co.Supervisado por: Iwao Kubota

- EntradasDisponibles ya por medio del siguiente servicio de entradas "Klook": https://www.klook.com/en-US/activity/137751-hokusai-another-story-ticket-in-tokyo/?lang=en_US&deadline_version=1&deadline=3bda259b754c8c54ab159409c491642d982e0e2b2c6c299912518b7e1d350df3

