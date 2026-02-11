Holaglow firma un acuerdo con Vithas para la realización de cirugías en entorno hospitalario

Clínica Holaglow - Holaglow

(Información remitida por la empresa firmante)

La alianza amplía la continuidad asistencial de los pacientes de Holaglow, garantizando los más altos estándares médicos y de seguridad

Madrid, 11 de febrero de 2026.- Holaglow, compañía especializada en medicina estética que actualmente cuenta con un modelo centrado en la seguridad, la transparencia y la experiencia del paciente, recientemente ha alcanzado un acuerdo estratégico con Vithas, uno de los principales grupos hospitalarios privados de España.



El acuerdo permite a Holaglow garantizar que los procedimientos quirúrgicos derivados de sus tratamientos médico-estéticos se lleven a cabo en un entorno hospitalario de reconocido prestigio, con equipos médicos especializados y una infraestructura sanitaria avanzada. De esta manera, Holaglow vela por la seguridad y tranquilidad de sus pacientes, ofreciendo servicios de máxima calidad.



"Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con la excelencia clínica y con ofrecer a nuestros pacientes un entorno hospitalario de primer nivel para cualquier procedimiento quirúrgico", afirma la Dra. Cristina Martín-Pastor, directora médica de Holaglow.



Por su parte, Albert Payà, director general de Holaglow, destaca que "la alianza con Vithas supone un paso clave en la consolidación del modelo de Holaglow, combinando una experiencia de paciente cuidada de principio a fin con la solvencia y el rigor de un gran grupo hospitalario".



Sobre Holaglow

Holaglow es una compañía especializada en medicina estética que apuesta por un modelo médico riguroso, transparente y centrado en el paciente. Con una red con más de seis clínicas propias y en expansión, Holaglow combina tecnología, talento médico y una experiencia cuidada para ofrecer tratamientos estéticos de alta calidad bajo los máximos estándares de seguridad.



Con esta alianza, Holaglow refuerza su posicionamiento como compañía médico-estética que prioriza la seguridad clínica y consolida su modelo asistencial integral, acompañando al paciente en todo su recorrido, desde la primera consulta hasta cualquier procedimiento quirúrgico necesario.

Contacto

Emisor: Holaglow

Nombre contacto: Andrea Pérez

Descripción contacto: GLOW LAB SL

Teléfono de contacto: 633357695