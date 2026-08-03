Holand Automotive Group adquiere John Scotti Leasing Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

-Holand Automotive Group amplía su plataforma de arrendamiento de ultralujo mediante la adquisición estratégica de John Scotti Leasing Inc., mediante un proceso de administración judicial

Holand Leasing adquiere una parte selecta de la cartera de John Scotti Leasing Inc. Los activos que mejor se alinean con su modelo de negocio de ultralujo refuerzan el compromiso a largo plazo del Grupo con la clientela más exigente de Quebec.

MONTRÉAL, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Holand Automotive Group, una de las organizaciones líderes en el sector de automoción de lujo y ultralujo de Canadá, anunció hoy que su división de arrendamiento, Holand Leasing, ha completado la adquisición estratégica de una parte selecta de la cartera de arrendamiento de John Scotti Leasing Inc., mediante un proceso de administración judicial supervisado. Holand adquirió los activos que mejor se ajustan a su modelo de negocio de ultralujo y al perfil de sus clientes, lo que representa una extensión natural y coherente de la plataforma de arrendamiento existente del Grupo. El resto de la cartera permanece bajo la administración judicial, quien continúa gestionando el proceso general de administración judicial.

Esta transacción se planificó cuidadosamente para reflejar el enfoque de Holand en el segmento de ultralujo. En lugar de adquirir la cartera en su totalidad, Holand colaboró estrechamente con el administrador judicial para identificar y adquirir los contratos de arrendamiento que mejor se ajustan a su modelo de negocio, su perfil de cliente y las marcas que representa. El resultado es una incorporación altamente compatible a la cartera existente de Holand Leasing que genera valor inmediato tanto para los clientes como para el Grupo.

"En nombre de todo nuestro grupo, nos complace y enorgullece dar la bienvenida a los clientes que se unen a la familia Holand a través de esta transacción. Esta adquisición refleja nuestra convicción en el segmento del ultralujo y nuestro compromiso de brindarle la flexibilidad, discreción y el nivel de servicio que nuestros clientes merecen. Nuestro objetivo es claro: trabajar estrechamente con estos clientes, respetar y mantener sus acuerdos actuales y proporcionarles la continuidad y flexibilidad que esperan a medida que renovamos y ampliamos juntos la cartera."

— Gad Bitton, presidente y consejero delegado, Holand Automotive Group

Holand Leasing trabajará directamente con los arrendatarios afectados para garantizar una transición sin contratiempos, manteniendo sus contratos de arrendamiento actuales y ofreciéndoles la gama completa de servicios y la flexibilidad que caracterizan la experiencia Holand. Como empresa de arrendamiento integral, Holand apoya a sus clientes de principio a fin, desde la adquisición y la financiación hasta la renovación, abarcando muchas de las marcas más prestigiosas del mundo.

Para garantizar la continuidad del servicio durante la transición, la integración estará dirigida por Janet Cully, vicepresidenta sénior y miembro clave del equipo de Holand desde 1995. Viki Forese, directora de Operaciones de Arrendamiento, reportará a Cully y liderará la integración diaria de la cartera adquirida, trabajando en estrecha colaboración con Meir Bitton, vicepresidente ejecutivo de Holand Leasing, para mantener el excepcional nivel de atención que esperan los clientes.

"Nuestra prioridad principal son nuestros clientes. Cada arrendatario que se une a Holland puede esperar una transición fluida y sin contratiempos, así como el servicio atento y de primera clase que se merecen."

— Meir Bitton, vicepresidente ejecutivo de Holand Leasing

Esta transacción es coherente con la estrategia a largo plazo de Holand Automotive Group de crear valor mediante adquisiciones selectivas y disciplinadas que se alineen con su modelo de negocio y los clientes a los que sirve. Holand seguirá evaluando oportunidades para desarrollar, invertir y crear valor duradero allí donde pueda servir a sus clientes mejor que nadie.

Acerca de Holand Automotive Group

Fundado en 1995, Holand Automotive Group es una organización líder en el sector automotriz multimarca de lujo y ultralujo, que representa a muchas de las marcas más prestigiosas del mundo en Canadá, Estados Unidos y Europa. Sus concesionarios incluyen Ferrari Québec, Ferrari South Bay, Ferrari de Bucarest, Rolls-Royce Motor Cars Québec, Lamborghini Palm Beach, McLaren Québec City, Aston Martin Bucarest, Maserati Montréal, Maserati de Québec City, Lotus Palm Beach, Lotus Québec City, BMW Québec City, BMW Lévis y MINI Québec.

Junto con su división de arrendamiento integral, Holand Leasing, y sus propiedades inmobiliarias y hoteleras, Holand se dedica a brindar una experiencia excepcional a los clientes más exigentes del mundo.

Contacto para medios: Justin Meloche, jmeloche@national.ca

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