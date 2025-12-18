Holand Automotive Group anuncia la venta de Ferrari Rancho Mirage a Lapis Automotive Group

Gad Bitton, President & CEO of Holand Automotive Group - HOLAND AUTOMOTIVE GROUP/PR NEWSWIRE

MONTREAL, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Holand Automotive Group ha anunciado hoy la venta de Ferrari Rancho Mirage a Lapis Automotive Group, dirigido por Todd Blue, tras un proceso colaborativo y cuidadosamente estudiado llevado a cabo en estrecha colaboración con Ferrari North America.

La transacción se completó con el pleno conocimiento, apoyo y aprobación de Ferrari, lo que refleja un compromiso compartido con la gestión a largo plazo de la marca, la experiencia regional y la excelencia operativa.

Todd Blue aporta una amplia experiencia en el mercado de Palm Springs y Coachella Valley, ya que anteriormente ocupó el cargo de director ejecutivo de Indigo Auto Group, donde creó y vendió con éxito una plataforma de automóviles de lujo muy respetada. La larga relación profesional entre Todd Blue y Gad Bitton, presidente y director ejecutivo de Holand Automotive Group, les llevó a la convicción compartida de que Lapis Automotive Group está bien posicionado para liderar Ferrari Rancho Mirage en el futuro.

Tras una cuidadosa consideración y con el beneplácito de Ferrari, determinamos que era el momento adecuado para traspasar el negocio a un propietario con un fuerte enfoque local y experiencia, afirmó Gad Bitton. Esta decisión refleja nuestra responsabilidad de actuar en el mejor interés a largo plazo de la marca y nuestra visión estratégica.

Holand Automotive Group señaló que la naturaleza altamente estacional del mercado y la necesidad de un liderazgo constante in situ hacían que la propiedad local fuera la vía más eficaz para un éxito sostenido.

El grupo mantiene su firme compromiso con California y sigue siendo propietario y operador de Ferrari of South Bay en Torrance, un concesionario de alto rendimiento que presta servicio al mercado del área metropolitana de Los Ángeles. Holand Automotive Group seguirá evaluando oportunidades de crecimiento en California y otros importantes mercados metropolitanos alineados con la marca Ferrari.

Seguimos profundamente comprometidos con Ferrari y con nuestra larga colaboración, añadió Gad Bitton.

Esta operación subraya el enfoque disciplinado de Holand Automotive Group en la gestión de su cartera y su enfoque en el crecimiento a largo plazo, la escala y la densidad de mercado en Estados Unidos y Europa.

Holand Automotive Group es una organización minorista automovilística global que representa a marcas líderes de ultra lujo y alto rendimiento, entre las que se incluyen Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce Motor Cars, BMW, McLaren y Maserati. El grupo es conocido por su gestión disciplinada, su visión estratégica y su compromiso con la excelencia.

