Holidu lanza el Índice de Precios de Estaciones de Esquí Españolas 2025/26

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de noviembre de 2025.-

Holidu ha analizado los precios de las estaciones de esquí españolas para la temporada 2025/26 con el objetivo de ayudar a los aficionados al esquí a encontrar las mejores opciones en función de su presupuesto. El estudio incluye tanto los precios de los forfaits diarios como los costes medios de alojamiento. Este índice ofrece una visión completa para descubrir dónde puedes esquiar más barato y cuáles son las estaciones más exclusivas del país

Top 3 destinos de esquí económicos



1. Manzaneda, Galicia 53.00€ (forfait + alojamiento p.p.)



Manzaneda es la estación de esquí más asequible de España para la temporada 2025/26. Ubicada en Galicia, ofrece 17 km de pistas principalmente para principiantes e intermedios. Aunque no es muy alta, destaca por su entorno natural y ambiente familiar, ideal para quienes desean iniciarse en el esquí sin gastar mucho. Los forfaits cuestan 28€ en temporada alta y el alojamiento ronda los 29€ por noche.



Área total esquiable: 17 km

Precio forfait: 28€ temporada alta & 23€ temporada baja



2. Sierra de Béjar - La Covatilla, Castilla y León 53.00€ (forfait + alojamiento p.p.)



Esta estación en Salamanca destaca por su buena variedad de pistas en sus 21,8 km, apta para todos los niveles. Su proximidad a núcleos urbanos y su ambiente tranquilo la convierten en una opción perfecta para escapadas de fin de semana en familia o con amigos. Los forfaits valen 29€ en temporada alta y el alojamiento cuesta unos 28€ por noche.



Área total esquiable: 21.8 km

Precio forfait: 29€ temporada alta & 20€ temporada baja



3. Leitariegos, Castilla y León 54.50€ (forfait + alojamiento p.p.)



Leitariegos ofrece una experiencia íntima en León con 8,4 km de pistas, ideal para familias y principiantes. Está rodeada de naturaleza y cuenta con instalaciones sencillas que permiten mantener precios bajos. El forfait es de 22€ todo el año y el alojamiento cuesta alrededor de 30€ por noche.



Área total esquiable: 8.5 km

Precio forfait: 22€ temporada alta & 22€ temporada baja



Top 3 destinos de esquí más caros



1. Formigal, Aragón 171.75€ (forfait + alojamiento p.p.)



Formigal es la estación más cara de España, situada en el Pirineo Aragonés con un dominio de 137 km de pistas y servicios premium. Es ideal para esquiadores intermedios y avanzados. Los forfaits tienen un coste de 62€ en temporada alta, y el alojamiento llega a 127€ por noche, bajando a 98€ en temporada baja.



Área total esquiable: 137 km

Precio forfait: 62€ temporada alta & 57€ temporada baja



2. Sierra Nevada, Andalucía 134€ (forfait + alojamiento p.p.)



Una de las estaciones más importantes del sur, con 112 km de pistas para todos los niveles. Ofrece una combinación de esquí, cultura y gastronomía. El forfait cuesta 60€ en temporada alta y 50€ en baja, y el alojamiento a 74€ es relativamente accesible.



Área total esquiable: 112 km

Precio forfait: 60€ temporada alta & 50€ temporada baja



3. Candanchú, Aragón 132€ (forfait + alojamiento p.p.)



Conocida por su tradición y ambiente familiar, Candanchú dispone de 51 km de pistas de buena calidad. El forfait es fijo en 52€ durante toda la temporada, y el alojamiento a 80€ es más económico que en otras estaciones caras, lo que reduce el coste total.



Área total esquiable: 51 km

Precio forfait: 52€ temporada alta & 52€ temporada baja







