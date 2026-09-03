(Información remitida por la empresa firmante)

-Hollyland lanza Pyro 7 Ultra, un sistema de monitoreo inalámbrico todo en uno para producción cinematográfica profesional

Pantalla QD brillante con color de calidad para transmisión, además de transmisión inalámbrica de latencia ultrabaja con un alcance de hasta 1.000 m

Aspectos destacados para medios

Monitor inalámbrico todo en uno de 7 pulgadas para producción cinematográfica profesional

Pantalla QD-LCD de calidad profesional con precisión de color ΔE <1,5

Transmisión inalámbrica de hasta 1 km con 20 ms de latencia

Transmisión de vídeo 4K60

Modo de transmisión con receptores ilimitados

Monitorización profesional y control de cámara HollyOS

Compatible con el ecosistema Hollyland Pyro

SHENZHEN, China, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, proveedor líder de productos inalámbricos para la producción profesional de cine y vídeo, y la creación de contenido, anunció hoy el Pyro 7 Ultra, un monitor inalámbrico profesional todo en uno de 7 pulgadas que integra conectividad inalámbrica robusta y monitorización de nivel profesional en un único dispositivo altamente portátil. Diseñado para directores de fotografía, directores, operadores de cámara, técnicos de imagen digital (DIT) y foquistas, el Pyro 7 Ultra ofrece una precisión de color de nivel profesional junto con una transmisión de vídeo inalámbrica robusta, de largo alcance y baja latencia. Simplifica la monitorización desde la cámara, el enfoque inalámbrico y la monitorización móvil del director, reduciendo la complejidad de la configuración y permitiendo un flujo de trabajo de producción más eficiente.

Jay Sun, gerente de producto de Hollyland, afirmó: "Para producciones profesionales, un monitor preciso es esencial, ya que cada departamento necesita una referencia visual fiable en el set. Incluso las pequeñas diferencias de color pueden afectar las decisiones y generar problemas posteriormente en la postproducción. Con la tecnología QD-LCD del Pyro 7 Ultra, los equipos pueden confiar en lo que ven durante la producción gracias a su precisión de color de nivel profesional".

Pantalla precalibrada con precisión de color de nivel profesional para transmisiones

El Pyro 7 Ultra incorpora una pantalla QD-LCD de alta gama que ofrece la calidad y consistencia de color necesarias para producciones profesionales, con calidad de transmisión.

Cada monitor viene precalibrado con Calman para lograr un ΔE <1.5, lo que garantiza una reproducción de color altamente precisa desde el primer momento. La pantalla ofrece una gama de colores del 99 % Rec.709 y del 95 % DCI-P3, Gamma 2.4 y hasta 1.500 nits de brillo, proporcionando una monitorización fiable incluso en entornos luminosos.

Para una consistencia a largo plazo, los usuarios pueden recalibrar rápidamente la pantalla con la solución integral Hollyland Color Calibrator, que no requiere PC ni hardware de calibración de terceros.

Las interfaces HDMI y SDI admiten salida en bucle y salida cruzada. Es compatible con el control de cámara en modelos seleccionados de Sony, Canon, Nikon y ARRI, con un control preciso de funciones como obturador, apertura, ISO, balance de blancos y más.

Rendimiento inalámbrico robusto con TWiFi

Gracias a la tecnología Twin-WiFi (TWiFi) patentada de Hollyland, el Pyro 7 Ultra utiliza simultáneamente dos bandas inalámbricas para crear una conexión robusta de doble vía. El salto de frecuencia automático minimiza las interferencias en entornos de radiofrecuencia congestionados, manteniendo una conexión estable.

El sistema permite la transmisión inalámbrica de vídeo a distancias de hasta 1 km (3.300 pies), con una latencia de tan solo 20 ms en el modo Enfoque. También admite la transmisión de vídeo 4K60 a través de un transmisor a un número ilimitado de receptores, lo que lo hace ideal para producciones que requieren múltiples posiciones de monitorización.

Monitorización profesional con HollyOS

El Pyro 7 Ultra incorpora HollyOS, el sistema operativo de última generación de Hollyland diseñado para entornos de producción dinámicos. Su interfaz intuitiva ofrece controles de visualización directos, diseños de monitorización personalizables y una amplia gama de herramientas profesionales de análisis de imagen.

Un ecosistema unificado para producciones multicámara

A diferencia de las soluciones de monitorización inalámbrica independientes, el Pyro 7 Ultra está diseñado como parte del ecosistema Pyro de Hollyland. Se combina con transmisores, receptores y monitores Pyro compatibles, lo que permite a los equipos de producción ampliar o reconfigurar los flujos de trabajo de monitorización inalámbrica sin problemas de interoperabilidad ni retrasos en la producción. El resultado es un sistema fiable, flexible y escalable que se adapta fácilmente a producciones de cualquier tamaño.

Precio y disponibilidad

El Hollyland Pyro 7 Ultra ya está disponible a través de distribuidores autorizados de Hollyland, Amazon y la tienda online de Hollyland por 1.199 EUR.

Para más información, visite: https://www.hollyland.com/product/pyro-7-ultra

Acerca de Hollyland

Hollyland es un proveedor líder de productos inalámbricos, especializado en sistemas de intercomunicación inalámbricos, sistemas de transmisión de video, monitores, micrófonos inalámbricos y cámaras para transmisión en vivo. Desde 2013, Hollyland ha prestado servicios a millones de usuarios en todo el mundo en los sectores de cine, radiodifusión, producción de video, eventos en vivo, teatros, lugares de culto, exposiciones y creación de contenido. La empresa opera una red de ventas global que abarca aproximadamente 160 países y regiones, respaldada por equipos y oficinas regionales en todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook y Hollyland Instagram.

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