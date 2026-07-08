Hollyland MELO P1: Un estudio de grabación completo cabe en una funda inalámbrica

(Información remitida por la empresa firmante)

Ya disponible en todo el mundo tras su campaña en Kickstarter

Resumen para medios

Un estudio inalámbrico portátil todo en uno para la creación musical

Mezclador de audio inteligente de 55 g con arquitectura DSP dual

Micrófono de condensador de diafragma grande de 1 pulgada

Un ecosistema de audio totalmente inalámbrico

Aplicación HollyAudio disponible con más de 100 preajustes

Listo para transmitir en segundos

Batería con duración de un día completo

SHENZHEN, China, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, proveedor líder de soluciones de comunicación inalámbrica y vídeo, ha anunciado el MELO P1. Este completo sistema de estudio inalámbrico todo en uno combina un micrófono de grabación, una mesa de mezclas inteligente de 55 g, auriculares de monitorización y un mando a distancia inalámbrico con accesos directos en un único sistema para capturar, mezclar y monitorizar música en tiempo real. El sistema ha sido diseñado para músicos, streamers y creadores de contenido móvil, y abarca desde grabaciones caseras y retransmisiones en directo hasta actuaciones en la calle y emisiones en redes sociales.

De la captura al monitoreo

Lo que antes requería una sala llena de equipo de estudio tradicional ahora cabe en un solo maletín, para que músicos y creadores puedan grabar, mezclar y transmitir en directo desde cualquier lugar.

El micrófono de condensador de diafragma grande de 1 pulgada cuenta con una cámara acústica amortiguadora integrada que reduce el ruido de manipulación. Incorpora cancelación de ruido con IA para una captura vocal clara y natural, incluso en entornos ruidosos.

La mesa de mezclas de audio inteligente pesa solo 55 g y funciona con una arquitectura DSP dual. Admite la mezcla en tiempo real de hasta cuatro fuentes de audio, incluyendo dos entradas de micrófono inalámbrico, una entrada de instrumento de 3,5 mm y una entrada de pista de acompañamiento Bluetooth. Todas las señales se procesan a través de una ruta de señal digital de 32 bits para un rendimiento estable y de baja latencia. Los auriculares inalámbricos ligeros están diseñados para un ajuste cómodo e incorporan controladores dinámicos de 10 mm personalizados que ofrecen un monitoreo claro y equilibrado.

Alcance inalámbrico de hasta 60 metros

El MELO P1, totalmente inalámbrico, utiliza tecnología inalámbrica de 2,4 GHz para proporcionar una conexión de baja latencia entre el micrófono y los auriculares, con un alcance de hasta 60 m en entornos abiertos. El control remoto y las pistas de acompañamiento se conectan mediante Bluetooth con un alcance de hasta 10 m, ofreciendo una experiencia de estudio profesional y sin cables.

Mezcla de sonido profesional mediante la app

Con más de 100 preajustes profesionales en la app HollyAudio, el MELO P1 permite a los usuarios personalizar su sonido al instante con un solo toque, cada uno optimizado para cantar, hablar o actuar en directo. Para quienes buscan un mayor control, una cadena profesional de 9 efectos de calidad de estudio permite un ajuste preciso de cada detalle.

Batería de larga duración

El mezclador de audio inteligente ofrece hasta 8 horas de funcionamiento, suficiente para una jornada laboral completa. Los auriculares ofrecen hasta 9 horas de autonomía, mientras que el micrófono proporciona hasta 12 horas de uso, incluyendo la cancelación de ruido con IA.

El estuche de carga puede recargar completamente el sistema hasta tres veces, lo que permite una autonomía total de hasta 40 horas antes de necesitar recarga. La gestión de energía integrada garantiza un funcionamiento fluido del audio, mientras que la carga rápida USB-C PD de hasta 60 W minimiza las interrupciones.

Precio y disponibilidad.

El MELO P1 está disponible a través de distribuidores locales, Amazon y la tienda online oficial de Hollyland: https://store.hollyland.com/

Opciones de MELO P1 :

Solo Version: 249 dólaresCombo Version: 399 dólaresUltimate Combo: 449 dólares

Para más información, visite https://www.hollyland.com/product/melo-p1

Acerca de Hollyland

Hollyland es un proveedor líder de productos inalámbricos, especializado en sistemas de intercomunicación inalámbricos, sistemas de transmisión de video, monitores, micrófonos inalámbricos y cámaras para transmisión en directo. Desde 2013, Hollyland ha prestado servicios a millones de usuarios en todo el mundo en diversos sectores, incluyendo cine, televisión, producción de video, eventos en directo, exposiciones, teatros, lugares de culto y creadores de contenido individuales. Ha desarrollado una red de ventas que abarca aproximadamente 160 países y regiones, con el apoyo de decenas de oficinas operativas locales en todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, y Hollyland Instagram.

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