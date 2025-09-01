Hollyland presentará una línea de nuevas soluciones audiovisuales en IBC 2025 Ámsterdam

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 1 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hollyland, proveedor profesional de soluciones audiovisuales, ha confirmado su participación en IBC 2025, uno de los principales eventos mundiales de radiodifusión, medios de comunicación y creación de contenido, del 12 al 15 de septiembre en Ámsterdam, Países Bajos. En su expositor (11.C27), Hollyland presentará una gama de nuevos productos junto con sus productos más vendidos, destacando innovaciones diseñadas para impulsar a cineastas, emisoras y creadores de contenido de todo el mundo.

Hollyland presentará su próximo producto, Vcore, cuyo lanzamiento está previsto para finales de septiembre. Posicionado como una solución de vídeo inalámbrica básica para principiantes y un monitor secundario versátil para creadores semiprofesionales, Vcore ofrece una experiencia de grabación realmente ligera. Al transformar un smartphone en un monitor para la cámara, integrando transmisión inalámbrica y software multifuncional, permite a los usuarios capturar, monitorizar y crear con facilidad. El sistema admite grabación 4K30/HD y proxy, además de transmitir vídeo a hasta cuatro dispositivos móviles a través de la aplicación HollyView. Esto facilita la monitorización y permite una colaboración fluida y flujos de trabajo eficientes.

También se estrena el Pyro Ultra, previsto para el cuarto trimestre de 2025, que perfecciona la captura de enfoque a sus funciones esenciales. Equipado con un Modo Focus dedicado, garantiza una latencia ultra-baja, satisfaciendo las necesidades de enfoque de la mayoría de las producciones de video profesionales. Su capacidad de "un transmisor para un número ilimitado de receptores" elimina las limitaciones tradicionales de los puntos finales, lo que permite a directores, equipos de iluminación y camarógrafos monitorizar simultáneamente sin restricciones. Con una resolución de 4K60, garantiza detalles nítidos incluso durante la captura de movimiento de ritmo rápido, ofreciendo una fiabilidad excepcional para proyectos cinematográficos y comerciales de alta gama.

También se presentará el Pyro 5, un monitor compacto de 5,5 pulgadas y la última incorporación al ecosistema Pyro. Basándose en las revolucionarias capacidades de transmisión y monitorización de vídeo de la serie, admite de 1TX a 4RX con un alcance de 400 m de línea de visión, control de cámara y grabación proxy, optimizando los flujos de trabajo y la colaboración. Desde su lanzamiento en agosto, ha ganado rápidamente popularidad entre los creadores de todo el mundo.

La VenusLiv Air, que se lanzará el 3 de septiembre, destaca como una de las innovaciones en cámaras más esperadas de Hollyland. Con un sensor CMOS de 1/1,3 pulgadas, la cámara mejora la entrada de luz y la retención de detalles, incluso en condiciones de poca luz. El ajuste con IA ajusta la exposición, el contraste y el color en tiempo real, ofreciendo imágenes nítidas sin la complejidad de la manipulación manual, ideal para usuarios ocasionales y creadores en movimiento. Su amplia apertura F1.05 mejora aún más el rendimiento, ofreciendo una profundidad de campo reducida e imágenes vívidas con poca luz.

La Lyra, también en exhibición, está equipada con un sensor CMOS de 1/1.5 pulgadas para un equilibrio óptimo en condiciones de iluminación dinámicas. Su optimización automática basada en IA garantiza una captura sin complicaciones, mientras que su rendimiento avanzado con poca luz reduce el ruido para lograr fotos nocturnas impecables. Una característica exclusiva de este modelo es el muestreo de audio de 48 kHz/24 bits, que mejora la fidelidad del sonido en la grabación de vídeo, acortando la distancia, a menudo pasada por alto, entre la imagen y el sonido profesionales.

Hollyland también presentará el sistema de intercomunicación inalámbrico Solidcom H1, cuyo lanzamiento está previsto para el 12 de septiembre. Diseñado para equipos medianos y grandes, admite hasta 80 petacas, lo que garantiza una comunicación fluida en grandes centros de producción. Su transmisión con una línea de visión de 500 metros supera las barreras de la distancia, mientras que la itinerancia continua mantiene conversaciones ininterrumpidas durante el desplazamiento.

Con 100 grupos independientes, el sistema permite flujos de comunicación precisos, eliminando la diafonía y la falta de comunicación. La integración total con Dante garantiza la compatibilidad con configuraciones de audio profesionales, mientras que el soporte remoto y la comunicación en la nube mejoran la colaboración entre ubicaciones, lo que lo convierte en una solución potente para eventos en vivo, sets de transmisión y entornos de producción.

Dos de los sistemas de micrófonos inalámbricos más exitosos de Hollyland también tendrán una presencia destacada. LARK MAX 2 integra múltiples innovaciones lanzadas por primera vez, como la monitorización inalámbrica de baja latencia, la pionera grabación flotante de 32 bits y la cancelación de ruido impulsada por IA, ideal tanto para creadores solistas como para producciones con múltiples talentos. Mientras tanto, el LARK A1 está diseñado para usuarios de smartphones, ofreciendo grabaciones de 48 kHz/24 bits, ajustes de audio personalizables y hasta 54 horas de duración de batería en un formato compacto y listo para usar.

Además de la presentación de productos, Hollyland ofrecerá diversas actividades interactivas, como el HollyGrab Challenge y Hollyland Creator Connect, para conectar a visitantes y creadores en IBC 2025. Estas actividades están diseñadas para fomentar la experiencia práctica con los productos, el networking y la colaboración creativa, a la vez que recompensan a los participantes con premios exclusivos.

