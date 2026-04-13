Hollyland presentará sus nuevas innovaciones de imagen y audio en NAB 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland , proveedor global de soluciones profesionales de audio y video inalámbricas, se prepara para presentar una completa gama de sus sistemas de imagen y audio en NAB 2026, que se celebrará del 19 al 22 de abril. En el stand C4310 del Centro de Convenciones de Las Vegas, Hollyland presentará varios productos próximos diseñados para mejorar la eficiencia de la producción en radiodifusión, cine, eventos en vivo y creación de contenido.

Uno de los aspectos más destacados será el debut de nuevos sistemas de transmisión de vídeo inalámbricos. El Pyro Ultra, cuyo lanzamiento está previsto para el 18 de abril, está diseñado para producciones que requieren monitorización de alta resolución y colaboración de grandes equipos. Su capacidad para enviar una señal 4K60 UHD desde un único transmisor a un número ilimitado de receptores permite que grandes equipos trabajen con referencias visuales consistentes. Para escenarios de control más exigentes, el modo de enfoque opcional de baja latencia reduce la latencia a tan solo 20 ms (hasta 1080p30), para un control de enfoque más preciso y con mayor capacidad de respuesta. La tecnología TWiFi patentada mejora la estabilidad de la transmisión en entornos congestionados, mientras que la certificación DFS ayuda a mantener un funcionamiento fiable en regiones con bandas de frecuencia reguladas. La compatibilidad del sistema con HDMI y SDI simplifica la integración en flujos de trabajo híbridos, mientras que las capacidades UVC y RTMP permiten la transmisión directa sin codificadores adicionales.

La marca también ampliará su gama de comunicaciones con el próximo Solidcom SE 2, previsto para agosto. El sistema admite hasta 11 usuarios con unos auriculares ligeros de 115 gramos para una comodidad duradera. La batería de 10 horas de duración permite grabar durante todo el día, y la cancelación de ruido ambiental con doble micrófono garantiza la claridad de la voz en entornos ruidosos. La interfaz de audio de 3,5 mm ofrece mayor flexibilidad para la integración con mezcladores o grabadoras externas.

En el ámbito de la captura de audio, Hollyland presentará el MELO P1, el primer sistema de mezcla vocal ultracompacto todo en uno del sector, cuyo lanzamiento está previsto para junio. Su arquitectura totalmente inalámbrica permite configuraciones de estudio sin cables, mientras que la cancelación de ruido mediante IA y el procesamiento de calidad profesional ofrecen voces nítidas incluso en salas sin tratamiento acústico. Con una amplia gama de preajustes vocales y un control intuitivo mediante aplicación, el sistema simplifica la configuración del sonido para cantantes, streamers y creadores de contenido móvil.

Completa la gama la cámara Astra P1 PTZ, que se espera para finales de abril. Diseñada para la producción remota de calidad profesional, ofrece imagen 4K60, zoom óptico de 30, seguimiento mediante IA, detección facial AE y compatibilidad con NDI|HX3, con control PTZ opcional y una garantía de cinco años para un uso profesional a largo plazo.

Durante NAB 2026, el stand de Hollyland ofrecerá presentaciones diarias de creadores y profesionales líderes del sector. Entre los ponentes se encuentran los reconocidos creadores Landon Bytheway y Dunna Did It, el equipo de Think Media (con más de 3 millones de suscriptores), el cineasta de bodas Matt Johnson, el cineasta Alberto Seghezzi y el equipo de BattleBots.

Los visitantes podrán ver las soluciones de Hollyland en funcionamiento en entornos de producción reales y descubrir cómo estas herramientas ayudan a los creadores a trabajar de forma más eficiente y a obtener resultados de calidad profesional. Los días 20 y 21 de abril se celebrará un concierto en directo con el MELO P1 en diferentes escenarios, y durante todo el evento habrá juegos interactivos con premios.

Hollyland invita a los asistentes a explorar sus últimas tecnologías en el stand C4310 durante NAB 2026. Código de invitación: NS6759.

Acerca de Hollyland

Hollyland es un proveedor líder de productos inalámbricos, especializado en sistemas de intercomunicación inalámbricos, sistemas de transmisión de video, monitores, micrófonos inalámbricos y cámaras para transmisión en vivo. Desde 2013, Hollyland ha prestado servicios a millones de usuarios en todo el mundo en diversos sectores, incluyendo cine, televisión, producción de video, eventos en vivo, exposiciones, teatros, lugares de culto y creadores de contenido individuales. Ha desarrollado una red de ventas que abarca aproximadamente 150 países y regiones, con el apoyo de decenas de oficinas operativas locales en todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.hollyland.com/ , Hollyland Facebook y Hollyland Instagram .

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