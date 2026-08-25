Hollyland presentará nuevas soluciones para la producción en directo y la creación de contenido en IBC 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

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Hollyland presentará nuevas soluciones para la producción profesional en directo y la creación de contenido en el expositor 11.C28 de IBC 2026.

El Pyro 7 Ultra combina monitorización profesional y transmisión de vídeo inalámbrica en un solo monitor.

El Argus X1 integra conmutación, grabación, monitorización y streaming en un único sistema de producción en directo.

Los sistemas Solidcom C1 Air y Solidcom SE 2 amplían la gama de intercomunicadores inalámbricos de Hollyland.

Entre las nuevas soluciones para creadores se incluyen los micrófonos inalámbricos LARK A2 y LARK M3, y la cámara de streaming VenusLiv Air 2.

ÁMSTERDAM, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, proveedor global de soluciones profesionales de audio y vídeo inalámbricas, presentará nuevas soluciones para la producción profesional en directo y la creación de contenido moderno en IBC 2026. Del 11 al 14 de septiembre de 2026, la compañía exhibirá su ecosistema ampliado en el expositor 11.C28 del centro de convenciones RAI Amsterdam, donde los visitantes podrán explorar sus tecnologías y productos más recientes, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2026.

Ampliación de la cartera de producción en directo

Hollyland continúa ampliando su gama de productos con nuevas soluciones para la producción profesional y la creación de contenido. En IBC 2026, la compañía presentará nuevas soluciones para la producción profesional en directo, diseñadas para ayudar a los equipos de producción a trabajar de forma más eficiente, fiable y fluida en entornos exigentes. La nueva línea incluye el monitor inalámbrico profesional Pyro 7 Ultra, el mezclador de producción en directo todo en uno Argus X1 y los sistemas de intercomunicación Solidcom C1 Air y Solidcom SE 2.

El Pyro 7 Ultra, que se lanza el 3 de septiembre, combina la monitorización profesional y la transmisión inalámbrica de vídeo en un único monitor de 7 pulgadas. Tradicionalmente, las producciones profesionales han dependido de sistemas de transmisión inalámbrica independientes y monitores de campo independientes, con cables adicionales entre dispositivos y fuentes de alimentación separadas para cada uno. El Pyro 7 Ultra puede funcionar como monitor y transmisor en cámara, o como monitor y receptor portátil para visualización móvil. Su pantalla QD-LCD ofrece una precisión de color excepcional, con cada unidad calibrada de fábrica mediante Calman para lograr un ΔE <1,5. Los usuarios también pueden recalibrar la pantalla con el Hollyland Color Calibrator para mantener la precisión del color a lo largo del tiempo. El sistema también ofrece una latencia de 20 ms, transmisión de 1 km, receptores ilimitados, transmisión de vídeo 4K60 y tecnología TWiFi.

También se presenta Argus X1, un mezclador de producción en directo todo en uno cuyo lanzamiento está previsto para diciembre. Argus X1 integra la conmutación, la monitorización, la grabación, la transmisión y la distribución de contenido en un solo dispositivo. Su pantalla táctil Full HD de 10,1 pulgadas ofrece un control intuitivo, mientras que la entrada/salida de vídeo 4K60 y la compatibilidad con tres transmisores inalámbricos Hollyland amplían su flexibilidad en flujos de trabajo multicámara. La transmisión integrada, la grabación ISO, MultiView y las opciones de conectividad, incluyendo Wi-Fi 6, 4G y Gigabit Ethernet, convierten a Argus X1 en el centro neurálgico del ecosistema de producción de Hollyland.

Durante el evento también se presentarán dos nuevos sistemas de intercomunicación. El Solidcom C1 Air cuenta con un diseño de oído abierto, un auricular de 42 g, un alcance inalámbrico de 300 m y cancelación de ruido ambiental (ENC) con doble micrófono para un diálogo nítido. El Solidcom SE 2 incorpora salto de frecuencia inteligente, un peso de 123 g, cancelación de ruido ambiental (ENC) de 20 dB, entrada/salida de audio de 3,5 mm y hasta 10 horas de autonomía, lo que garantiza un rendimiento estable para equipos de campo y estudio.

Potenciando la creación de contenido moderno

Hollyland también amplía su línea de audio para creadores con varias herramientas nuevas diseñadas para la producción y el podcasting modernos. La LARKA2, disponible a principios de septiembre, ofrece grabación a 48 kHz/24 bits, cancelación de ruido con IA de tres niveles, un alcance de 200 m y un transmisor de 8,5 g. Carga rápida, ahorro de energía con IA, controles intuitivos y soporte para pista de seguridad de -6 dB para una captura fiable en cualquier lugar.

El LARK M3, que se lanza el 22 de septiembre, ofrece grabación flexible para varias personas con soporte para cuatro transmisores y cuatro receptores. Permite la grabación independiente de cuatro pistas, audio de 48 kHz/32 bits flotantes, preajustes vocales, transmisión a 300 m y hasta ocho horas de uso con una sola carga. El LARK M3 es ideal para podcasts, entrevistas, videoconferencias y creación de contenido con varias personas.

Para completar la gama, la VenusLivAir2 llegará en noviembre con transmisión UVC 4K60 y ajuste de IA SAR 2.0, manteniendo el rendimiento principal de la VenusLiv Air.

Durante la celebración de IBC 2026, Hollyland organizará sorteos del 11 al 14 de septiembre. Los visitantes podrán participar para tener la oportunidad de ganar productos de Hollyland y otros premios. El 11 de septiembre, la empresa presentará sus nuevos productos, seguido de una celebración de aniversario esa misma noche. Además, todas las soluciones presentadas estarán disponibles para probar en el expositor 11.C28 durante toda la feria.

Acerca de Hollyland

Hollyland es un proveedor líder de productos inalámbricos, especializado en sistemas de intercomunicación inalámbrica, sistemas de transmisión de video, monitores, micrófonos inalámbricos y cámaras para transmisión en directo. Desde el año 2013, Hollyland ha proporcionado servicio a millones de usuarios en todo el mundo en diversos campos, como cine, televisión, producción de vídeo, eventos en directo, exposiciones, teatros, lugares de culto y creación de contenido. Cuenta con una red de ventas que abarca aproximadamente 160 países y regiones, respaldada por equipos y oficinas regionales en todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.hollyland.com/, la página de Facebook de Hollyland y la página de Instagram de Hollyland.

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